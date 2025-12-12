Emil Grădinescu, prima reacţie după mesajul de susţinere de la FCSB – Feyenoord! Comentatorul clarifică episodul CNA: „Nu m-au lăsat să vorbesc, o fac acum!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În tribunele Arenei Naţionale a fost afişat un mesaj de susţinere pentru Emil Grădinescu, la meciul FCSB – Feyenoord, scor 4-3: „Alături de Emil Grădinescu!”, a fost mesajul afişat, la câteva zile după ce comentatorul a fost audiat şi sancţionat la CNA pentru că i-a numit „stelişti” pe fanii care asistau la un meci FCSB – Oţelul.

Emil Grădinescu le-a mulţumit fanilor pentru bannerul de susţinere de la Feyenoord – FCSB

Contactat de FANATIK, Emil Grădinescu le-a mulţumit fanilor pentru mesajul de susţinere, spunând că a văzut bannerul în timpul meciului pe care l-a comentat pentru Prima Sport 1:

„Le mulţumesc că sunt alături de mine. Sigur are legătură cu libertatea de exprimare, libertatea de opinie a unui comentator în timpul unui meci de fotbal. Vreau să accentuez un lucru: nu am nicio legătură cu el.

Suporterii nu pot fi manevraţi, mai ales de cineva din presă. Recunosc, am fost anunţat de către un prieten că va fi un banner care înţeleg că a fost făcut chiar la Rotterdam. Nu ştiam. Eram şi înainte de meci, trebuia să mă pregătesc.

Apoi am văzut banner-ul şi am rămas surprins foarte plăcut şi foarte măgulit de chestia asta. Este o reacţie a fanilor legată de faptul că un comentator este împiedicat să îşi spună opinia”, a spus Grădinescu pentru FANATIK.

Grădinescu, punct de vedere după şedinţa cu scântei de la CNA: „Nu se stipulează interdicţia comentatorilor de a folosi numele Steaua”

Emil Grădinescu a fost chemat în urmă cu câteva zile la CNA după sesizările pe care fanii CSA Steaua le-au făcut după ce i-a numit „stelişti” pe fanii de pe Arena Naţională dintre FCSB şi Oţelul. Comentatorul şi-a expus punctul de vedere referitor la :

„Vreau să lărgesc puţin discuţia şi să spun că am fost sancţionat, dar nu este ceva grav, cu o scrisoare de atenţionare, dar ca manieră de lucru a unui om de televiziune care este invitat la CNA. A fost cam dură poziţia reprezentantei CNA (n.r. Monica Gubernat), în sensul că nu m-a lăsat să vorbesc.

Acum vreau să vorbesc şi să le spun membrilor CNA, să îi rog frumos să citească atent această hotărâre a instanţei în această speţă a mărcii Steaua şi această speţă a conflictului FCSB – Steaua Bucureşti.

Acea decizie se referă exclusiv la interdicţia clubului FCSB de a folosi numele Steaua în acte comerciale. Nu se stipulează în niciun fel interdicţia comentatorilor de a folosi numele Steaua”, a declarat comentatorul.

Comentatorul Prima TV e sigur: „Dacă ar fi să ne judecăm pe chestia asta, CNA-ul ar pierde”

Jurnalistul susţine că CNA ar pierde într-un eventual proces cu jurnaliştii care folosesc denumirea Steaua când vine vorba de FCSB, motivând sancţiunile doar pe argumentul că există o hotărâre judecătorească definitivă privind marca şi numele Steaua:

„Dacă vor, noi ăştia care comentăm, să nu mai folosim numele Steaua, să o facă pentru că aşa vrea CNA-ul şi să invoce un alt argument: sportiv sau orice altceva. Le accept.

Să spună că trebuie respectat adevărul, că nu trebuie indusă în eroare populaţia, dar îi rog să nu mai invoce acest argument cu hotărârea definitivă. Acest argument nu se referă sub nicio formă la comentatori, ci exclusiv la acte comerciale.

Aşa vrea CNA-ul. Ok, nu mă pun cu tine, deşi dacă ar fi să ne judecăm pe chestia asta, CNA-ul ar pierde. Dar nu vrem să ne punem rău cu CNA-ul, nu e un capăt de ţară, hai să colaborăm, dar nu mai folosiţi argumentul că există hotărâre judecătoarească definitivă”, a spus Emil Grădinescu pentru FANATIK.

A rămas cu un gust amar după şedinţa CNA: „Nu este ora de dirigenţie, nici de frăgezire a celor care calcă greşit!”

Comentatorul celor de la Prima Sport a declarat că a fost surprins de atitudinea membrului CNA Monica Gubernat, spunând că nu este în regulă de modul în care s-a discutat în şedinţa la care a fost convocat:

Acea hotărâre nu se referă la aşa ceva. Membrii CNA interesaţi de problemă să citească şi să judece în funcţie de ea. Am fost surprins de ceea ce s-a întâmplat acolo. În speţe identice, când am mai fost chemat la CNA pentru aceleaşi sesizări, reacţia a fost mult mai civilizată:

«Ok, mulţumim că aţi venit, nu-i nicio problemă, mergeţi mai departe». Ei, acum s-a schimbat ceva în atitudine. Aici vreau să îi mulţumesc domnului Georgică Severin. A avut o opinie separată şi a avut o poziţionare foarte raţională şi argumentată.

Dar nu a fost luat în seamă. Repet, nu este un capăt de ţară, nu este o sancţiune atât de gravă, este doar o scrisoare de atenţionare adresată postului, e ok. Dar nu este în regulă cum se discută, această relaţie între un membru CNA şi un chemat în faţa CNA-ului. Nu este oră de dirigenţie, de frăgezire a celor care, după părerea CNA, calcă greşit", a spus Emil Grădinescu pentru FANATIK.