Emil Grădinescu, scandal la CNA în duelul dintre Steaua și FCSB. Comentatorul, avertizat de șefa de ședință: ”O să propun sancțiuni”

Convocat la CNA din cauza faptului că a pronunțat numele Steaua când se referea la FCSB, în timpul meciului cu Oțelul Galați, din etapa a 11-a a SuperLigii, Emil Grădinescu a făcut scandal în fața conducătorului de ședință.

Emil Grădinescu, implicat într-un scandal la CNA din cauza conflictului dintre Steaua și FCSB

Consiliul Național al Audiovizualului a primit mai multe sesizări cu privire la faptului că reputatul comentator i-a numit în mai multe rânduri ”steliști” pe suporterii celor de la FCSB la partida desfășurată la sfârșitul lunii septembrie.

În urma acestor plângeri, Emil Grădinescu a fost chemat la audieri. În timpul ședinței desfășurate miercuri, 3 decembrie, comentatorul de la Prima Sport a intrat în conflict cu Monica Gubernat, fosta președintă a CNA.

Iată cum a decurs discuția dintre cei doi, prezentată de :

”Monica Gubernat: Domnule Grădinescu, ați rectificat peste 10-15 minute că nu sunt steliști, sunt fcsbiști?

Emil Grădinescu: Asta nu mai știu, cred că nu. Pentru că sunt suporteri care strigă ‘Steaua, Steaua’.

Monica Gubernat: Suporteri, suporteri, dar dumneavoastră sunteți comentator.

Emil Grădinescu: Da, dar eu constat realitatea. Dacă în tribune sunt suporteri de la CSA Steaua, adică clubul armatei, cel îndreptățit să se numească Steaua, atunci ei sunt suporteri steliști, care strigă ‘Steaua, Steaua’.

Monica Gubernat: Eu știu suporteri de la FCSB, care se consideră fcsbiști, nu steliști. Nu puteți să trageți o concluzie absolută.

Emil Grădinescu: Ajungem într-o zonă în care, iertați-mă, exagerăm enorm. În curând nu o să mai putem folosi cuvântul Steaua sau stea.

Monica Gubernat: Se poate folosi cuvântul Steaua, domnule Grădinescu, când joacă CSA, nu FCSB”

Ce sancțiuni a dictat CNA

În discuție a încercat să intre și un alt membru al Consiliul Național al Audiovizualului, Georgică Severin, însă nu a avut loc de Monica Gubernat, care a răbufnit și a avut o reacție neașteptată când Emil Grădinescu i-a transmis că .

”Monica Gubernat: Știți care este problema, domnule Severin? Eu nu mai am chef să-mi folosesc colegii pentru asemenea monitorizări. Cred că un pic de grijă din partea moderatorilor n-ar mai duce la atâtea sesizări. Unii uită intenționat de asta. Pentru că sunteți singurul moderator, domnule Grădinescu, care persistă folosind asemenea cuvinte.

Emil Grădinescu: Eu sunt comentator, nu moderator.

Monica Gubernat: Deja știți cum stă treaba. Avem și două decizii ale Înaltei Curți. Nu înțeleg ce vă mai trebuie să folosiți cuvântul ‘Steaua’ când este vorba de FCSB.

Emil Grădinescu: Dacă insistența unor oameni care, de exemplu, au venit și mi-au vandalizat casa, influențează judecata onoratei CNA…

Monica Gubernat: Au dreptate, domnule Grădinescu, au dreptate.

Emil Grădinescu: Nu cred că asta este un criteriu în a judeca o speță. Este vorba despre un grup de oameni care strigă ‘Steaua’ și care sunt steliști. Nu există nicio hotărâre care să împiedice folosirea derivatelor din cuvântul Steaua, după cum hotărârea judecătorească se referă la cu totul și cu totul altceva. Am spus-o de atâtea ori.

Monica Gubernat: Dintre toți comentatorii doar dumneavoastră înțelegeți diferit hotărârile Înaltei Curți. Deocamdată o să propun o scrisoare de atenționare, dar la modul sincer, nu mai faceți push pe subiectul acesta pentru că o să propun sancțiuni data viitoare.

Emil Grădinescu: Iertați-mă, văd că presiunea pe care o pun suporterii de la CSA Steaua prin zecile de…

Monica Gubernat: Domnule Grădinescu, vă rog să nu intrați în asemenea concluzii. Insist, că pe noi nu pune nimeni presiune. Au avut dreptate, acea petiție a avut dreptate”

În cele din urmă, membrii Consiliului Național al Audiovizualului au hotărât să trimită o scrisoare de atenționare postului Prima Sport, prin care este avertizat să nu mai folosească termenul ”Steaua” când este vorba despre FCSB.

Emil Grădinescu, conflict și cu suflarea rapidistă

Cunoscut ca un susținător al FCSB-ului în scandalul istoric cu CSA Steaua, Emil Grădinescu a avut un . El a făcut o afirmație deplasată la un meci în care suporterii giuleșteni l-au atacat cu bulgări pe antrenorul Marius Șumudică. ”Cu unii dintre fanii Rapidului se comportă așa, cu o aripă (n.r. – râde), cu o aripă…”, a fost comentariul care a deranjat.

Conducerea clubului ”alb-vișiniu” a reacționat imediat, considerând că este vorba de un derapaj rasist și a cerut ca acesta să fie sancționat conform legii, care prevede chiar și pedepse cu închisoarea în astfel de cazuri.