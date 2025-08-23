Emil Grădinescu, urmărit de ultrași și atacat în cabina de unde comenta un meci al Stelei

Emil Grădinescu a scos la iveală un episod greu de uitat, dar din motive neplăcute, din urmă cu aproape 30 de ani. Fostul comentator sportiv a dezvăluit ce i s-a întâmplat pe 4 noiembrie 1997, la meciul retur dintre Bastia și Steaua București, din cupa UEFA.

ADVERTISEMENT

Emil Grădinescu a povestit cum a fost atacat la un meci al Stelei

După ce au câștigat cu 1-o meciul disputat în Capitală, returul din Corsica s-a transformat într-un coșmar pentru jucători și pentru reprezentanții mass-media. Deși Steaua a condus cu 2-0 la pauză, Bastia a revenit și a câștigat cu 3-2. Atmosfera în tribune și în afara terenului a fost extrem de violentă, după cum a povestit Emil Grădinescu pentru canalul de

„Mi-a fost frică. Un nene mi-a arătat cuțitul și mi-a făcut semnul ăla. Acolo au fost niște fani absolut demenți, care ne-au amenințat… Bine, mai mult pe mine, că eu eram singurul gălăgios acolo, vorbeam și mă bucuram la goluri.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, au venit stewarzii și au zis: haideți să plecați de aici, nu mai puteți sta, sunteți în pericol. Am vrut să plec, dar am constat că n-aveam cum să iau cu mine cutia de comentator, așa că am rămas pe loc și s-au întors și colegii ziariști: bă, nu-l lăsăm p-ăsta singur aici, că-l fac ăștia tăiței.

Până la urmă, am scăpat cu bine. Dar am luat niște ghionturi și niște lovituri. Am luat o franzelă cu consistența unei cărămizi, mi-a tras una în cap, mi-au zăngănit toate alea prin ”scufiță”!”, și-a amintit Emil Grădinescu, pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Casa comentatorului sportiv, vandalizată la începutul anului

numele comentatorului a fost din nou asociat cu amenințările. Conflictul său cu CSA Steaua, pe tema continuității clubului, a escaladat la începutul acestui an. În cadrul emisiunii „Profețiile lui DON Mitică”, realizatorul Horia Ivanovici a dezvăluit că Grădinescu a mers la poliție, pentru că s-a trezit cu gardul casei sale vandalizat. „Știi ce a pățit Emil Grădinescu? S-a dus de dimineața la poliție după ce a găsit scris pe pereți de la suporterii CSA Steaua. I-au găsit adresa și îi e teamă să mai doarmă acasă!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.