Sport

Emil Grădinescu, urmărit de ultrași și atacat în cabina de unde comenta un meci al Stelei

Fostul comentator sportiv Emil Grădinescu a dezvăluit un episod cutremurător de pe vremea când relata meciurile pentru cei de acasă. Ce a pățit?
Dan Suta
23.08.2025 | 18:20
Emil Gradinescu urmarit de ultrasi si atacat in cabina de unde comenta un meci al Stelei
ULTIMA ORĂ
Emil Grădinescu a povestit cum a fost atacat de ultrași la un meci al Stelei. Foto-montaj: FANATIK

Emil Grădinescu a scos la iveală un episod greu de uitat, dar din motive neplăcute, din urmă cu aproape 30 de ani. Fostul comentator sportiv a dezvăluit ce i s-a întâmplat pe 4 noiembrie 1997, la meciul retur dintre Bastia și Steaua București, din cupa UEFA.

ADVERTISEMENT

Emil Grădinescu a povestit cum a fost atacat la un meci al Stelei

După ce roș-albaștrii au câștigat cu 1-o meciul disputat în Capitală, returul din Corsica s-a transformat într-un coșmar pentru jucători și pentru reprezentanții mass-media. Deși Steaua a condus cu 2-0 la pauză, Bastia a revenit și a câștigat cu 3-2. Atmosfera în tribune și în afara terenului a fost extrem de violentă, după cum a povestit Emil Grădinescu pentru canalul de YouTube Orange Sport.

„Mi-a fost frică. Un nene mi-a arătat cuțitul și mi-a făcut semnul ăla. Acolo au fost niște fani absolut demenți, care ne-au amenințat… Bine, mai mult pe mine, că eu eram singurul gălăgios acolo, vorbeam și mă bucuram la goluri.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, au venit stewarzii și au zis: haideți să plecați de aici, nu mai puteți sta, sunteți în pericol. Am vrut să plec, dar am constat că n-aveam cum să iau cu mine cutia de comentator, așa că am rămas pe loc și s-au întors și colegii ziariști: bă, nu-l lăsăm p-ăsta singur aici, că-l fac ăștia tăiței.

Până la urmă, am scăpat cu bine. Dar am luat niște ghionturi și niște lovituri. Am luat o franzelă cu consistența unei cărămizi, mi-a tras una în cap, mi-au zăngănit toate alea prin ”scufiță”!”, și-a amintit Emil Grădinescu, pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Casa comentatorului sportiv, vandalizată la începutul anului

La aproape trei decenii distanță de la acel moment, numele comentatorului a fost din nou asociat cu amenințările. Conflictul său cu CSA Steaua, pe tema continuității clubului, a escaladat la începutul acestui an. În cadrul emisiunii „Profețiile lui DON Mitică”, realizatorul Horia Ivanovici a dezvăluit că Grădinescu a mers la poliție, pentru că s-a trezit cu gardul casei sale vandalizat. „Știi ce a pățit Emil Grădinescu? S-a dus de dimineața la poliție după ce a găsit scris pe pereți de la suporterii CSA Steaua. I-au găsit adresa și îi e teamă să mai doarmă acasă!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin,...
Digisport.ro
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
Avertisment pentru FCSB înainte de returul cu Aberdeen: “Într-o zi bună, îi bat...
Fanatik
Avertisment pentru FCSB înainte de returul cu Aberdeen: “Într-o zi bună, îi bat pe Celtic!”
Mirel Rădoi surprinde înainte de Universitatea Craiova – Petrolul: „E un meci capcană”....
Fanatik
Mirel Rădoi surprinde înainte de Universitatea Craiova – Petrolul: „E un meci capcană”. Video
SuperLiga, live video etapa 7. Echipele de start la FC Botoșani – Csikszereda
Fanatik
SuperLiga, live video etapa 7. Echipele de start la FC Botoșani – Csikszereda
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Razie în camerele jucătorilor de la FCSB în căutarea Mădălinei Pamfile: ”Unde e?...
iamsport.ro
Razie în camerele jucătorilor de la FCSB în căutarea Mădălinei Pamfile: ”Unde e? Că am văzut-o la meci! E aici?”
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!”...
adevarul.ro
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe...
Observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa...
Libertatea.ro
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
informat.ro
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
RTV.NET
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!