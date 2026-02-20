Emil Grădinescu vrea împăcare între CSA și FCSB, Mihai Stoica l-a contrazis în direct: „Știm cum se face justiție în România, mă sună Lia, noroc cu Recorder”

ADVERTISEMENT

Cunoscutul comentator TV Emil Grădinescu, fan declarat al celor de la FCSB, a spus în direct la Prima Sport că și-ar dori o împăcare între CSA Steaua și clubul patronat de Gigi Becali, dar dorința lui a fost „spulberată” imediat de Mihai Stoica, prezent de asemenea în platoul emisiunii respective.

Mihai Stoica nu a fost de acord cu dorința exprimată în direct de Emil Grădinescu vizavi de disputa dintre CSA Steaua și FCSB

Președintele Consiliului de Administrație de la campioana României a exclus în mod extrem de ferm un astfel de scenariu. De asemenea, el a făcut cu această ocazie și câteva referiri la istoricul proceselor dintre cele două entități, opinând că justiția din țara noastră a fost profund viciată în ultimii destul de mulți ani, cel mai probabil, în viziunea sa, și în raport cu acest război juridic dintre CSA și FCSB.

În argumentația sa, Mihai Stoica a făcut apel inclusiv la deja celebra investigație publicată recent de jurnaliștii de la Recorder despre „Justiția capturată”, cu element central Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție.

O nouă ironie la adresa echipei din Liga 2

Nu în ultimul rând, oficialul de la FCSB a lansat și o nouă ironie la adresa celor de la Steaua, în contextul în care , tocmai ce a lăsat de înțeles că ar lua în calcul să le ofere retroactiv anumite prime fotbaliștilor și staff-ului tehnic de la echipa din Liga 2 pentru promovările obținute de ei în sezoanele trecute din punct de vedere sportiv, dar care nu au generat efecte în sensul promovării în SuperLiga, bineînțeles din cauza formei de organizare binecunoscute deja a clubului.

„Nu, nu există așa ceva. Noi suntem cine suntem și cu asta basta. Știm bine că prima instanță ne-a dat câștig de cauză, ce s-a întâmplat după, cu mă sună Lia, nu mă sună Lia… Noi suntem continuatoarea acelei echipe. Am început în 2003 februarie într-o formulă, am continuat după în aceeași formulă. Știm bine cum se face justiția în România, noroc cu Recorder. Nu ne interesează nicio împăcare, nimic. Pe mine mă lasă rece.

Eu știu doar atât, că există eroi care și-au schimbat viețile în teatrele de operațiuni care câștigă infinit mai puțin decât băieții ăștia care vor prime (n.r. jucătorii de la Steaua). Au solde mai mari decât șeful de stat major, pentru că au solde dacă sunt angajați ai Ministerului Apărării Naționale”,