Emil Hossu-Longin, postare virală după ce David Popovici a scris din nou istorie. Ce mesaj a transmis cunoscutul comentator

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Emil Hossu-Longin a comentat miercuri seară pentru TVR victoria lui David Popovici (21 de ani) din finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de înot de la Paris. La scurt timp după sportivul legitimat la CS Dinamo a reușit să își adjudece medalia de aur, cu un nou record al competiției, cunoscutul comentator a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Ce a postat Emil Hossu-Longin după cursa de aur a lui David Popovici de la Paris

El s-a declarat recunoscător pentru faptul că a avut onoarea de a simți de la foarte mică distanță emoțiile și bucuria generate de acest nou triumf al lui Popovici și astfel chiar a dorit să îi mulțumească înotătorului pentru acest lucru. „Mulțumesc, David! E magnific să te comentez!”, a scris Emil Hossu-Longin pe pagina sa de Facebook.

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Emil Hossu-Longin, comentariu de excepție după cursa istorică a lui David Popovici

Anterior acestui moment, îndrăgitul comentator a impresionat pe toată lumea prin de la finalul cursei de 100 de metri liber, ocazie pentru el și de a-l „înțepa” într-o anumită măsură pe , rivalul lui David Popovici, cel care astfel a fost nevoit să se mulțumească doar cu medalia de argint în această probă:

„Cine câștigă? David Popovici! David Popovici! David Popovici! 46.56, nou record al competiției! Nimic nu mai poate fi zis. David Popovici este regele Europei! Al treilea succes consecutiv în fața celui care l-a ironizat, celui care l-a provocat.

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Egor Kornev, nu ai știu niciodată cu cine te pui! David Popovici, briliant în acest final, pe ultimii metri, a reușit să atingă primul marginea bazinului. Încă o dată coboară sub 47 de secunde și mai pune un timp uluitor în ierarhia all-time. Avea șase din primele zece, acum are șapte. Este ceva de nepovestit! Este ceva de necrezut! David Popovici confirmă strălucitor și câștigă pentru a treia oară medalia de aur la 100 de metri liber la Campionatul European”.