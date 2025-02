Emil Rengle și iubitul au luat decizia în legătură cu premiul de la Asia Express și dezvăluie lucruri din culisele relației lor: „O telenovelă”

Emil Rengle și Alejandro, partenerul său de viață, au hotărât unde se va duce premiul de la Asia Express, în cazul în care ei vor fi desemnați câștigătorii sezonului pentru care filmările încep foarte curând.

Emil Rengle și iubitul său, despre participarea la Asia Express: „O telenovelă cu multe episoade și dramă”

În exclusivitate pentru FANATIK, au vorbit despre caracterizând-o așa cum nu au mai făcut-o niciodată și s-au descris reciproc, aflând, astfel, care sunt punctele lor forte, dar și cele slabe în competiție.

Cum vă imaginați experiența împreună de la Asia Express?

Emil: Ca pe o combinație între „Luna de Miere” și un bootcamp de răbdare.

: Și ca pe o telenovelă spaniolă difuzată în România, cu multe episoade de suspans și dramă, dar evident, cu un final fericit.

Care sunt lucrurile indispensabile din bagajele voastre?

Emil: Un mini-jurnal să ne notăm toate peripețiile.

Alejandro: Protecție solară și speranța că Emil nu mă pune să dansez pe stradă pentru autostop.

Alejandro: „Emil poate transforma orice moment de criză într-un TikTok viral”

Care sunt lucrurile pe care crezi că oamenii le vor descoperi despre iubitul tău? Dar despre tine?

Emil: O să descopere că Alejandro e mult mai competitiv decât pare. Când are un obiectiv, nu există nimic care să-l oprească. Despre mine? Că, în ciuda energiei mele de super-erou al distracției, am momente când îmi consum bateria și am nevoie să fiu încărcat cu multă dragoste.

Alejandro, care crezi că va fi punctul forte al partenerului tău în aventura de la Asia Express? Dar punctul slab?

Alejandro: Punctul forte: Emil se adaptează super rapid și poate transforma orice moment de criză într-un TikTok viral. Punctul slab: dacă e obosit sau îi e foame, încep negocierile de cărat ghiozdanul.

Cum ați caracteriza relația voastră rezumându-vă la următoarele: un stil de dans, un preparat culinar și un citat?

Un stil de dans? Tango, pasional, imprevizibil și cu momente când unul conduce și celălalt se lasă condus. Un preparat culinar, cu siguranță sushi: fresh, exotic și cu o combinație neașteptată de ingrediente. Un citat: „Love is an adventure. And sometimes, an extreme sport” (trad: Iubirea e o aventură și, uneori, un sport extrem).

Ce nu va încerca Emil Rengle din punct de vedere culinar în competiție: „Dacă îmi dai ceva care încă se mișcă…”

Cum vă împăcați cu mâncarea asiatică? Ce nu credeți că veți putea nici măcar gusta?

Alejandro: Eu ador mâncarea asiatică, dar nu știu dacă sunt pregătit pentru insecte prăjite.

Emil: Eu sunt dispus să încerc orice, dar dacă îmi dai ceva care încă se mișcă… ne despărțim temporar.

Se spune că orice relație e un Ying-Yang. Care sunt aspectele în care voi vă completați reciproc?

Alejandro: Emil aduce energia, eu echilibrul.

Emil: Eu sunt foc, el e apă. Eu mă panichez, el mă calmează. Eu dansez, el cântǎ. Eu îl iubesc, el mă iubește și mai tare.

Emil Rengle și iubitul vor să doneze premiul de la Asia Express

Ce ați face cu premiul dacă voi ați câștiga competiția?

Noi credem că dacă ajungem să câștigăm Asia Express, premiul nu ar trebui să fie exclusiv despre noi, ci și despre alții. O parte din sumă vrem să o donăm către Asociația BookLand, un ONG care investește în educația copiilor din România, construind și renovând școli.

Credem că multe dintre fricile și prejudecățile pe care le vedem în societate vin, de fapt, din lipsă de educație și de empatie. Noi nu putem schimba lumea peste noapte, dar putem contribui la un viitor mai bun pentru copiii care vor crește într-o societate mai deschisă, mai informată și mai puțin temătoare de ce e diferit.