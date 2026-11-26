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Emil Săndoi, fost antrenor al Universității Craiova, prezent pe stadion la meciul cu Brighton, consideră că oltenii puteau reuși un rezultat mai strâns, chiar dacă misiunea devenise extrem de dificilă după eliminarea lui Vladimir Screciu. Acesta a remarcat calitatea individuală a adversarilor și intensitatea cu care aceștia au evoluat pe toată durata partidei, chiar dacă unii jucători ai gazdelor sunt doar rezerve în Premier League.

Analiza lui Emil Săndoi după Brighton – U Craiova 4-0

Emil Săndoi a recunoscut că Universitatea Craiova a început foarte slab partida și a resimțit o teamă uriașă în fața unei echipe care . Acesta a subliniat că oltenii ar trebui să accepte că există adversari în fața cărora nu se pot ridica, cel puțin în acest moment, la același nivel.

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„Am început foarte prost meciul, după aceea și parcă și o teamă excesivă din partea noastră. Dar se vedea că au o calitate fantastică și un ritm de joc foarte, foarte ridicat. Chiar dacă au mai fost și câțiva jucători care au mai jucat mai puțin, dar totuși. Erau jucători, adică eu știu, care au mai jucat mai puțin, dar cu calitate deosebită. Adică totuși se vede că este un campionat… nu degeaba e numărul unu din lume.

E greu după o înfrângere. Nu neapărat dureroasă, pentru că poate toată lumea se gândește: ‘Domne, e greu să scoatem ceva de acolo’, pentru că ăsta e adevărul. E o diferență totuși. Eu am declarat de mai multe ori: Craiova se poate bate cu multe echipe din Europa, dar asta nu înseamnă că se poate bate cu toate echipele din Europa. Cu multe da, dar de un anumit nivel trebuie recunoscut că nu putem noi să ne ridicăm la nivelul lui Brighton.

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Dar parcă am fi putut mai mult astăzi, adică să fie un rezultat mai strâns. Dar v-am zis și istoricul jocului de astăzi: rămâi în 10 oameni din minutul 30 și ceva. Păi ce să te mai gândești la un rezultat pozitiv? Nu mai ai cum să te gândești. (n.r – Mergi la Almaty?) Da, de ce nu? Îmi face plăcere. De ce? Că e deplasarea grea sau la ce? Am mai fost o dată în Kazahstan, nu știu, să vedem”, a declarat Emil Săndoi după meci, la Digi Sport.

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Emil Săndoi nu face o tragedie din eșecul cu Brighton

Fostul tehnician consideră că privească această înfrângere drept o lecție din care să învețe pentru viitor. Oltenii au avut un parcurs bun până acum, iar un eșec nu poate șterge munca depusă până acum. Mai ales că mai sunt două meciuri foarte importante de jucat, iar calificarea în primăvara europeană este aproape.

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„E o experiență în continuare, au de învățat și din experiența de astăzi. Să învețe și din rezultatele pozitive pe care le-au avut până acum în competiția asta. A venit un rezultat negativ, nu e singura echipă care are un rezultat negativ. Stăteam și mă gândeam astăzi, eu știu, la Lens, de exemplu, au pierdut 9-1 sau cât au pierdut și acasă. Da, deci accidente din astea se întâmplă”, a concluzionat Emil Săndoi.