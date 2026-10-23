Emil Săndoi, analiză la sânge după D’Escaldes – Craiova 1-3. Pe cine a remarcat din echipa lui Coelho

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Universitatea Craiova a câștigat cu 3-1 în deplasarea cu Inter d’Escaldes, în Conference League, însă prestația oltenilor a avut și momente care au ridicat anumite semne de întrebare. Emil Săndoi a analizat în detaliu jocul echipei pregătite de Filipe Coelho și a explicat de ce nu consideră îngrijorătoare perioadele în care adversarii au avut mai mult posesia. Fostul antrenor al Științei a evidențiat prestația unui atacant care, în opinia sa, ar putea fi cel mai productiv fotbalist al Craiovei în raport cu minutele jucate.

Emil Săndoi, verdict după Inter d’Escaldes – U Craiova 1-3: „Au tratat începutul într-o manieră incredibilă”

. Assad Al-Hamlawi a deschis scorul în minutul 3, iar Ștefan Baiaram a majorat avantajul două minute mai târziu. Startul fulgerător l-a surprins inclusiv pe Emil Săndoi, care a apreciat seriozitatea cu care fotbaliștii lui Filipe Coelho au abordat întâlnirea.

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Fostul antrenor al oltenilor consideră că diferența de valoare dintre cele două formații trebuia să se reflecte în joc, iar Universitatea Craiova a demonstrat acest lucru încă din primele minute: „Început furtunos de joc, nici eu nu mă așteptam ca în minutul 5 să fie deja 2-0. Au tratat începutul de meci într-o manieră incredibilă, așa cum și trebuia, pentru că era evident că întâlnesc o echipă sub valoarea lor”, a declarat Emil Săndoi, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Elisor, remarcatul lui Emil Săndoi după victoria Craiovei

Unul dintre fotbaliștii care l-au impresionat pe Emil Săndoi a fost Elisor, autorul golului care a risipit emoțiile oltenilor după ce formația din Andorra redusese diferența. Fostul tehnician a remarcat eficiența atacantului și capacitatea acestuia de a transforma oportunitățile în goluri. Mai mult, Săndoi l-a comparat cu Assad Al-Hamlawi în privința execuțiilor și a susținut că Elisor ar putea fi cel mai productiv jucător al Universității Craiova dacă sunt luate în calcul minutele petrecute pe teren.

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„Poate au fost mici emoții după ce au înscris ei, dar a venit imediat execuția lui Elisor, care ne-a cam obișnuit ca atunci când are o oportunitate să nu dea greș. La nivelul execuțiilor este lângă Assad. Marchează mult, dă bine în minge, iar la minutele pe care le-a jucat și la golurile pe care le-a marcat, cred că e cel mai productiv jucător al Craiovei”, a explicat Emil Săndoi.

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De ce s-a retras Universitatea Craiova după 2-0? Emil Săndoi a explicat posibila strategie a lui Filipe Coelho

Deși oltenii au început partida în forță, Inter d’Escaldes a avut perioade în care a controlat posesia, situație care a atras critici din partea unor oameni de fotbal. . Acesta nu exclude ca retragerea Universității Craiova să fi fost o alegere tactică, menită să creeze spații pentru atacurile rapide.

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„Așa, poate, în unele momente ați văzut că s-a mai pierdut la posesie, ei au avut mingea o perioadă mai mare, dar fără să fie periculoasă. Nu știu ca strategie cum a fost abordat jocul. Este posibil ca echipa să se retragă deliberat la mijloc pentru a avea spațiu în ofensivă”, a spus Săndoi.

Emil Săndoi a apreciat și contribuția jucătorilor de bandă la cele două goluri rapide ale Universității Craiova. Fostul tehnician a remarcat pătrunderile lui Mora și Nicușor Bancu, care au creat situațiile din care Assad Al-Hamlawi și Ștefan Baiaram au punctat în primele cinci minute: „Dacă ne gândim și la pătrunderile pe părțile laterale, ale lui Mora și Bancu, soldate cu golurile lui Assad și Baiaram, au fost alte două momente foarte bune”, a afirmat Emil Săndoi.

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În ciuda momentelor în care Inter d’Escaldes a avut inițiativa, Emil Săndoi consideră că Universitatea Craiova a gestionat corespunzător confruntarea. Fostul antrenor al Științei a insistat asupra faptului că rezultatul final reflectă diferența de valoare dintre cele două echipe și prestația generală a oltenilor: „Așa mai e câteodată la fotbal, dar, din punctul meu de vedere, per total s-a gestionat bine jocul, iar victoria nu e întâmplătoare”, a concluzionat Emil Săndoi.