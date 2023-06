Emil Săndoi, caracterizat după evoluția României la Europeanul de Tineret: „Cel mai slab antrenor pe care l-am văzut în ultimii ani’”

România U21 nu a profitat de statutul de țară gazdă la Euro U21 2023 și a încheiat pe ultimul loc în grupa B, cu un singur punct și fără vreun gol marcat. În ultima etapă, „tricolorii mici” au remizat alb cu Croația, scor 0-0. la Euro U21 de la București, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

Emil Săndoi, caracterizat după evoluția României la Europeanul de Tineret: „Un invitat mi-a zis: ‘Aveți cel mai slab antrenor pe care l-am văzut în ultimii ani’”

Contractul lui Emil Săndoi cu Federația Română de Fotbal (FRF) a expirat după turneul final din România și Georgia, iar după remiza cu Croația, de la echipa națională de tineret. Evenimentul sportiv găzduit și de țara noastră a fost un prilej extraordinar pentru Giovanni Becali să aducă reprezentanți importanți la București.

În exclusivitate pentru FANATIK, impresarul român a mărturisit că în capitala României au fost prezenți invitați de la Arsenal, Juventus, Fiorentina, dar și cluburi importante din Franța, Germania sau Spania. Totuși, Giovanni Becali a luat decizia de a nu merge la meciurile „tricolorilor”.

Dezamăgit de evoluția fotbaliștilor de la echipa națională de tineret, Giovanni Becali și-a îndreptat tunurile spre selecționerul Emil Săndoi. „Îmi aduc aminte de Halagian, de Dan Petrescu, care se apărau, măcar știau să facă asta. Noi nici măcar asta nu am putut. Un invitat mi-a zis: ‘Aveți cel mai slab antrenor pe care l-am văzut în ultimii ani’. Îmi pare rău de el, e băiat bun. Dacă tu convoci doi jucători de 17 ani și nu-i bagi…

„O să vă spun un adevăr care e crud și pe care nu aș vrea să-l spun”

Bine, l-a băgat pe Borza, care a avut săracul cel mai bun număr 10 pe partea lui. Dacă tu vezi asta, nu aduci un mijlocaș să-l ajute? Bine, Tavi Popescu venea, dar era manechin, nu era agresiv. Borza a fost sufocat.

În al doilea meci îl bagi 10-15 minute să îi arăți că nu l-ai pedepsit. La 17 ani poate să-și piardă cumpătul, să-și piardă drumul. O să vă spun un adevăr care e crud și pe care nu aș vrea să-l spun, că nu e interesul meu.

Din moment ce Farul, cu jucători refuzați de FCSB și Dinamo, câștigă campionatul… Asta ne dă de înțeles că meritul principal îl are antrenorul, Hagi. I-a pus bine în teren”, a declarat Giovanni Becali, la .

Giovanni Becali a ales să nu meargă la meciurile României U21: „Pur și simplu mi-a fost rușine!”

al lui Giovanni Becali la naționala U21 a României. Impresarul a dezvăluit că nu a fost la meciurile din Ghencea și consideră că a luat decizia corectă după ce a văzut jocul „tricolorilor”. „Am avut foarte mulți oaspeți interesanți și bine înfipți în fotbalul care contează.

De la Arsenal, Juventus, Fiorentina, dar și cluburi importante din Franța, Germania sau Spania. Nici nu am mers la meciuri, i-am lăsat pe ei să se simtă confortabil în loja din Ghencea. S-au ocupat de ei la partide Dragoș și Robert, eu am ieșit cu invitații doar la restaurante în București.

Nu am fost la meciuri și mai bine că nu am fost… România chiar a arătat rău de nu îmi venea să cred. Pur și simplu mi-a fost rușine! Când ne prezentăm așa, mai bine bagi capul între umeri și nu mai ieși din casă! Ceea ce am și făcut”, a spus Giovanni Becali pentru FANATIK.