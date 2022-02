Emil Săndoi își critică un jucător după Chindia – FC Botoșani 1-1: “Rareori am văzut așa ceva”. L-a supărat și arbitrajul: “Suntem cea mai dezavantajată echipă”

Chindia Târgoviște a deschis scorul rapid, prin Sila, în meciul cu FC Botoșani, dar s-a văzut egalată în repriza secundă, pe fondul unei erori individuale. Servit excelent în interiorul careului de Tîrcoveanu, Santos l-a păcălit pe Căpușă și a înscris cu un șut precis.

Emil Săndoi și-a mitraliat un jucător după remiza cu FC Botoșani

Vizibil iritat, nu a ezitat să-și taxeze elevul pentru modul în care a ales să gestioneze acea fază. Cu atât mai mult cu cât echipa sa avusese o evoluție extrem de solidă în prima parte a meciului.

„Am mai văzut scenariul de azi la mai multe meciuri. Am făcut o primă repriză bună, în care am gestionat destul de bine jocul. În a doua repriză ne-am văzut egalaţi, pe debut de repriză şi după aceea ne-am pierdut în toate acţiunile pe care le-am făcut.

E adevărat că am luat golul pe o greşeală gravă defensivă din partea unui jucător. E inadmisibil să-i dai poarta adversarului, să nu încerci să-l blochezi și să te elimini de unul singur?!

„Rareori am văzut așa ceva. Sper să nu fie o superficialitate”

Înţeleg dacă adversarul l-ar fi driblat şi l-ar fi eliminat, atunci se poate întâmpla asta, dar rareori am văzut așa ceva. E o cădere, nu mai judecăm cum ar trebui, nu mai interpretăm fazele.

Sper să nu fie o superficialitate, aş vrea să fie calitatea adversarului cea care ne pune probleme, dar trebuie să recunoaştem că şi noi suntem de nerecunoscut în repriza a doua, nu mai avem aceeaşi responsabilitate, acelaşi angajament, nu mai respectăm nişte principii clare.

Va trebui să lucrăm la capitolul ăsta. Dacă acum suntem în prima parte a campionatului, după aceea, în play-out, fiecare greşeală poate fi decisivă”, a răbufnit tehnicianul Chindiei la flash-interviu, potrivit .

Nici arbitrii nu au scăpat: „Suntem cea mai dezavantajată echipă”

De asemenea, acesta pentru un penalty neacordat echipei sale. Faza incriminată s-a produs în minutul 8, când Florea a fost doborât în careu de . În ciuda protestelor, centralul Bogdan Dumitrache a lăsat jocul să continue.

„E posibil să fi avut lovitură de la 11 metri, care nu a fost acordată. Eu cred că este fault clar, Florea i-a luat faţa, câştigase poziţia, putea merge spre poartă, se vede şi o mână pusă, o împingere.

Poate că s-ar fi schimbat cursul jocului. Nu vreau să mai spun, aţi văzut statisticile, nu le-am făcut eu. Da, cred că suntem cea mai dezavantajată echipă”, a mai spus Emil Săndoi.

În următoarea etapă din Casa Pariurilor Liga 1, Chindia Târgoviște va merge la Craiova pentru duelul cu Universitatea. Acesta este programat vineri, 25 februarie, la 20:30, pe „Ion Oblemenco”.