Nicușor Bancu nu va juca în România – Olanda, fiind suspendat după ce a văzut al doilea cartonaș galben de la EURO 2024 cu Slovacia, scor 1-1. Emil Săndoi a vorbit despre Deian Sorescu și Vasile Mogoș, cei doi internaționali români care i-ar putea lua locul căpitanului de la Universitatea Craiova în primul „11”.

Emil Săndoi, despre soluțiile lui Edi Iordănescu în lipsa lui Bancu: „Nu sunt multe, Mogoș are un plus”

Edi Iordănescu are bătăi de cap la EURO 2024 după . Selecționerul „tricolorilor” nu are un alt fundaș stânga de meserie în lot, însă are alte două soluții de urgență la care a mai apelat în trecut.

în jocurile de pregătire, iar Deian Sorescu în preliminariile EURO 2024, atunci când căpitanul „alb-albaștrilor” era accidentat. FANATIK a anunțat în exclusivitate că fundașul de la CFR Cluj este favorit să fie titular cu Olanda.

Emil Săndoi merge pe inspirația lui Edi Iordănescu în cazul fundașului stânga din optimile de finală. Tehnicianul român l-a lăudat pe selecționer pentru titularizarea lui Ianis Hagi cu Slovacia, mijlocașul având un rol decisiv în grupe.

„Orice jucător este foarte important pentru echipa națională. Ianis Hagi nu a jucat la început, însă a intrat titular cu Slovacia și jucat foarte bine, deci tot grupul este important. Soluții clasice pentru postul de fundaș stânga nu prea există în momentul de față.

Dar Edi Iordănescu a fost inspirat până acum, poate puțină lume s-ar fi gândit că după primele jocuri l-ar fi titularizat pe Ianis. A avut inspirație pentru că Ianis Hagi a avut un rol decisiv în partida respectivă. Merg pe mâna lui Edi în ceea ce privește înlocuitorul lui Bancu”, a spus Emil Săndoi.

Emil Săndoi: „Mogoș este un fundaș lateral clasic, din punct de vedere defensiv poate are niște plusuri”

„Nici nu sunt soluții foarte multe. Echipa a fost disciplinată din punct de vedere tactic, nu a lăsat culoare adversarului, a stat compactă, iar între linii și jucători au existat distanțe mici. Sunt convins că indiferent cine va juca va da totul pe teren și sperăm cu toții că o să suplinească lipsa lui Nicușor.

Mogoș este un fundaș lateral clasic, are viteză și forță bună. Din punct de vedere defensiv poate are anumite plusuri în fața lui Sorescu, care este un jucător mai ofensiv. Sorescu a jucat ca mijlocaș lateral și automat îi place să participe la faza de atac.

Depinde cum gândește selecționerul jocul, depinde și de ce se întâmplă pe parcusul celor 90 sau 120 de minute”, a mai spus Emil Săndoi în exclusivitate pentru FANATIK.

Emil Săndoi se așteaptă la o surpriză la EURO 2024: „Georgia și Slovacia au ieșit, dar mai rămân Austria și România”

„Este un EURO în care au fost și surprize până în momentul de față. Chiar am spus la începutul Campionatului European că în primele patru sau chiar pe podium o să fie o echipă surpriză. Nu au mai rămas atât de multe acum…

Georgia a ieșit, Slovacia a ieșit și ea. Anglia a reușit o victorie chinuită, Slovacia a fost o echipă foarte solidă. Mai rămân România și Austria, care este o surpriză plăcută pentru mine, poate și Turcia”, a încheiat fostul selecționer al naționalei U21.