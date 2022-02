Emil Săndoi, dezamăgit de jucătorii săi după FCSB – Chindia Târgoviște 3-2: „Nu am reușit să ne depășim condiția de echipă mică!”

Pentru FCSB, au înscris Olaru și Gheorghe (două goluri). Iar golurile oaspeților au fost marcate de Popa și Butean.

Emil Săndoi, dezamăgit de jucătorii săi după FCSB – Chindia Târgoviște 3-2

foarte dezamăgit de faptul că echipa sa, deși a condus cu 2-0, a pierdut meciul cu FCSB.

Totodată, susține că nu a fost mulțumit de atitudinea pe care jucătorii săi au avut-o.

„Am fost o echipă care a stat bine în teren, nu ne-am eliminat, adversarul nu și-a creat ocazii. Am reușit să marcăm de două ori.

În repriza a doua, nu am fost de recunoscut. Nu sunt supărat pe rezultatul de astăzi, ci pentru că astăzi nu am reușit să ne depășim condiția de echipă mică.

Parcă ne-am speriat de rezultat. Nu aș fi crezut niciodată că avem posibilitatea să conducem cu 2-0, iar după să fim conduși, indiferent că e vorba de FCSB.

Am jucat cu ei și în 10 oameni și am luat gol în ultimul minut, dar astăzi am făcut greșeli individuale, greșeli de poziționare… Nu vreau să dau nume, asta vorbim noi în vestiar. Nu aș vrea să le afectez moralul într-un fel sau altul.

Am încercat să intrăm în repriza a doua ca și cum e 0-0 la pauză, nu le-am cerut să se retragă. Am luat gol foarte repede, acolo trebuia să ieșim mai devreme la întâmpinare, trebuia să îl blocăm pe Olaru. Trebuia să fim mai activi în poartă.

Mă deranjează foarte mult că parcă nu am crezut, nu ne-am depășit condiția, ne-am bramburit la un moment dat. Puteam să obținem un rezultat foarte bun. Avem niște principii clare, avem o organizare și aceste lucruri trebuie să le respectăm clar”, a declarat Emil Săndoi, la finalul partidei cu FCSB.

Paul Iacob: „Nu am trăit așa ceva în viața mea!”

„Nu cred că există explicații, nu înțeleg de ce ne-am retras. Am ieșit temători la pauză, poate prea mulțumiți, ne-a lipsit și agresivitatea în a doua repriză, nu-mi explic.

Nu am trăit așa ceva în viața mea, e o rușine cum am gestionat a doua repriză. Când iei 3 goluri, fiind fundaș central, doar nu o să spun că am jucat bine.

Îmi reproșez că poate că ar fi trebuit să strâng mai bine la golurile lui Vali Gheorghe, poate trebuia sa fac mult mai multe.

O săptămână normală a fost pentru mine. Nu m-am gândt absolut deloc la asta, eu m-am gândt doar la meci. E adevarat că am pierdut cu 2-3. Ce e de vorbit?

Eu vreau să vorbesc pe teren, în rest nu mă interesează ce se vorbește. Nu vreau să discut.

Supărare mare a fost, normal, supărare profundă, nu ni s-a înâmplat pâna acum așa ceva campionatul ăsta. Am mai luat 3 goluri, dar nu în halul ăsta nu am pierdut. Să conduci 2-0 la pauză, noi, cunoscuti pt defensiva, nu pot sa imi explic”, a spus Paul Iacob.

Daniel Popa: „Este o dezamăgire mare!”

„Mă bucur că am marcat un gol frumos, dar, din păcate, n-am câștigat. Nu te întâlnești prea des cu ocaziile astea și să o conduci pe FCSB cu 2-0, nu știu câte echipe au reușit asta. Am simțit când a început repriza a doua că ne-am retras prea mult, chiar am țipat de câteva ori, dar așa ne-a dus jocul.

Sezonul trecut, nu știu dacă am primit în vreun meci trei goluri. Sper să fim mai compacți în defensivă și la meciul următor să nu mai luăm goluri. A venit golul din minutul 47, ne-a picat cerul în cap, dar FCSB are jucători de calitate, ne așteptam de la început să avem un meci greu, vorbeam și la pauză că trebuie să intrăm concentrați, ca și cum am începe de la 0-0.

Este o dezamăgire mare. A fost o discuție în vestiar, a vorbit Mister cu noi, asta a fost”, a spus și Daniel Popa.