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Emil Săndoi, dezamăgit de parcursul Universităţii Craiova în Europa: “Mă aşteptam la mai mult! Nu erau echipe de care să nu poţi să treci”

Emil Săndoi a analizat parcursul Universității Craiova în Europa și consideră că oltenii puteau obține mult mai mult. Ce spune despre oboseala mentală și adversarii întâlniți.
Tibi Cocora
08.09.2026 | 07:45
Emil Sandoi dezamagit de parcursul Universitatii Craiova in Europa Ma asteptam la mai mult Nu erau echipe de care sa nu poti sa treci
EXCLUSIV FANATIK
Emil Săndoi a analizat parcursul Universității Craiova în Europa și consideră că oltenii puteau obține mult mai mult. Foto: Colaj Fanatik.
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Emil Săndoi a analizat parcursul Universității Craiova în cupele europene și a recunoscut că se aștepta la mai mult din partea campioanei României. Fostul mare fotbalist al Craiovei a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre dificultățile întâmpinate de olteni până în acest moment și despre factorii care pot explica evoluțiile echipei după sezonul precedent foarte bun.

Emil Săndoi își dorea mai mult de la Universitatea Craiova în Europa

Săndoi este de părere că adversarele întâlnite de Universitatea Craiova nu erau unele imposibil de depășit, motiv pentru care rezultatul final al parcursului european lasă un gust amar. Fostul internațional român a explicat, însă, că există mai multe motive pentru care echipa nu a reușit să atingă nivelul așteptat.

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„Trebuie să fim realiști și să spunem lucrurilor pe nume. La traseul și programul pe care l-am avut, poate am așteptat cu toții la mai mult, o competiție mai superioară. N-am întâlnit echipe de care nu poți trece sub nicio formă, indiferent de ce s-ar întâmpla în dublă manșă. La echipele noastre, după un sezon bun, mereu vine un recul și spun asta din propria experiență. Deja câștigând tot ce se putea câștiga, e undeva normal, pe început de campionat, să tratezi așa jocul, plus că meciurile s-au aglomerat“, a spus Emil Săndoi, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Oboseala mentală, una dintre problemele Craiovei

Fostul mare fundaș al Universității Craiova consideră că programul foarte încărcat poate avea un impact important asupra jucătorilor, însă nu neapărat din punct de vedere fizic. Săndoi atrage atenția asupra uzurii mentale și asupra presiunii suplimentare pe care o aduc meciurile europene.

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„Nu e vorba neapărat de o oboseală fizică, ci de una mentală pe care o acumulează jucătorii. Craiova are condiții deosebite, dar e această trambalare, du-te acolo, acolo. În cupele europene e încărcătură mai mare decât în meciurile de campionat, indiferent ce ai face tu, ca antrenor. Rezumând, poate toți așteptam mai mult, dar e bine și așa. Să nu-l mâniem pe Dumnezeu, dar cred că se putea mai mult“, a continuat Săndoi.

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Emil Săndoi a ținut să sublinieze și importanța experienței acumulate în meciurile europene, amintind că Universitatea Craiova a beneficiat în sezonul trecut de parcursul internațional. În același timp, fostul jucător al Științei avertizează asupra tendinței de a considera din start că formațiile din anumite campionate sunt adversari accesibili.

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„E bine și așa, repet și sperăm într-un parcurs bun. Nu trebuie să uităm parcursul Craiovei din sezonul trecut din Europa, unul care a contat enorm în economia campionatului. Experiența pe care o câștigi în meciurile internaiționale ajută enorm. Noi suntem tentați să zicem că avem prima șansă cu echipe din Azerbaidjan, Kazahstan, dar nu e așa Toate echipele au făcut transferuri, au jucători străini cu calitate. Îmi fuge mintea la Levski, cu ce atacanți incredibili au avut“, a încheiat legenda Craiovei.

Emil Săndoi, dezamăgit de parcursul Universităţii Craiova în Europa

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