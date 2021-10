Emil Săndoi, dezamăgit după Chindia Târgoviște – Universitatea Craiova 0-1: „Pe bancă am avut numai copii!”

Unicul gol al partidei Chindia Târgoviște – Universitatea Craiova a fost marcat de Andrei Ivan, în minutul 73.

În urma acestui meci, Chindia rămâne pe locul 10 din Liga 1, cu 14 puncte obținute după 13 meciuri jucate, iar Universitatea Craiova se situează pe locul 2, cu 25 de puncte.

Emil Săndoi, dezamăgit după Chindia Târgoviște – Universitatea Craiova 0-1

s-a plâns de faptul că, pe banca de rezerve, a avut doar un singur jucător cu experiență, pe Adrian Stoian.

Totodată, Emil Săndoi a spus că formația sa nu a prestat un joc rău, însă se aștepta la mai multe din partea anumitor jucători.

În plus, a mărturisit că în meciul din optimile Cupei României contra celor de la Gaz Metan se gândește să utilizeze fotbaliștii care au jucat mai puțin.

„Per total, Craiova a fost mai bună, ocaziile au fost de partea lor, asta nu însemnă că nu am avut și noi ocazii. Ne-am confruntat și noi cu probleme, că ne-au lipsit vreo șapte jucători.

Pe bancă am avut numai copii, exceptându-l pe Stoian. Din punctul ăsta de vedere, am stat destul de rău, cu accidentați, cu suspendați. Diferența și aici s-a făcut. Noi nu am putut să răspundem schimbărilor pe care le-au făcut cei de la Universitatea Craiova.

Ca joc, nu pot să spun că am prestat un joc rău. E adevărat, au fost niște jucători de la care așteptam mai mult în meciul de astăzi, ale căror evoluții au fost modeste.

Emil Săndoi: „Îmi pare rău că am pierdut!”

Îmi pare rău că am pierdut. Am avut ghinion teribil în ultima perioadă. Sperăm ca în etapele care urmează să mai acumulăm puncte. Poate că am fi meritat un rezultat de egalite și în meciul cu FCSB, și în meciul cu Craiova.

La criza de efectiv pe care o avem, o să încercăm să tratăm cât se poate de serios meciul din Cupă. Dar trebuie să recunosc că primordiale pentru noi sunt meciurile din campionat. Probabil că vom folosi fotbaliștii care au jucat mai puțin”, a declarat Emil Săndoi, la finalul partidei cu Universitatea Craiova.

Partida Gaz Metan – Chindia Târgoviște, din optimile Cupei României, este programată pentru marți, la ora 18:00.