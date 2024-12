Emil Săndoi, dezamăgit după Dinamo – Poli Iași 2-0: „Greșelile personale nu ne ocolesc! Am nevoie de întăriri”

Antrenorul moldovenilor a fost supărat din cauza greșelilor personale pe care fotbaliștii săi le-au făcut și împotriva lui Dinamo, amintind de alte meciuri, în care Poli Iași a pierdut puncte din cauza erorilor personale.

Emil Săndoi, dezamăgit după Dinamo – Poli Iași

Emil Săndoi a fost dezamăgit după înfrângerea suferită de , spunând că și echipa sa a avut câteva ocazii importante, însă nu contestă victoria „câinilor”:

„E adevărat, Dinamo a dominat meciul de astăzi, a avut ocaziile mai clare, dar și noi am avut oportunități din care puteam face diferența.

Am făcut pe final greșeli, greșeli care au făcut diferența. Al doilea gol primit… se întâmplă. Din păcate, nu ne ocolesc greșelile individuale. Dinamo a meritat victoria una peste alta.

Dinamo a reușit să-și impună jocul, dar și noi am avut situațiile noastre, am avut momentele noastre în care am ținut de minge, am făcut posesie”.

„Avem nevoie de întăriri!”

„Cu puțin noroc puteam scoate un egal, nemeritat. Da, nemeritat, trebuie să spun asta. Muncesc, nu renunț niciodată. Eu am venit exact în ziua în care s-a încheiat perioada de transferuri.

Aș mai fi avut nevoie de câteva întăriri, dar asta este situația. O să mai aducem jucători. La cluburile mari din străinătate, se transferă jucători care să sperie titularii”,

„Din punctul ăsta de vedere, nu stăm bine, suntem dezechilibrați. O să trebuiască să ne gândim serios, campionatul e echilibrat, te poți duce mult în jos sau poți urca foarte repede.

Mai avem un meci de cupă, unde avem șansa de a merge mai departe. Mai avem și un meci în campionat, trebuie să câștigăm. Avem șansele noastre, dar poate că va fi nevoie să dăm șanse și altor fotbaliști. Va trebui să fim foarte atenți!”, a mai spus Emil Săndoi.