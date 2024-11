Emil Săndoi, entuziast după revenirea fantastică din Poli Iași – Oțelul 2-1: ”Ne-a ieșit”

Ieșenii s-au văzut conduși încă din prima repriză, dar au profitat din plin de eliminarea lui Stevanovic de la mijlocul primei reprize și .

Emil Săndoi prima reacție după meciul Poli Iași – Oțelul 2-1

La finalul întâlnirii Poli Iași – Oțelul 2-1, din etapa a 15-a din SuperLiga, antrenorul Emil Săndoi s-a arătat încântat de forța arătată de echipa sa, însă a ținut să atragă atenția și asupra jocului modest din start.

”Știam că întâlnim o echipă foarte bună, una dintre fruntașele campionatului și în campionatul trecut, dar și acum, până să intre în această perioadă nefastă pentru ei. E adevărat, nici jocul nu a început cum ne așteptam, pentru că am fost conduși încă din start.

Am avut o perioadă în care am pedalat în gol, dar am avut ocazii și în prima repriză, atunci când puteam să marcăm. Au fost mai multe momente cheie, eliminarea, dar și ocaziile lor de la 1-0, dar am crezut în șansa noastră.

Până la urmă, cred că este o victorie meritată și deosebit de importantă. Este o victorie care vine într-un moment bun pentru noi, pentru că de când am venit noi, noul staff, am început bine, dar apoi au apărut înfrângerile din cauza unor greșeli de copii și juniori”, a declarat Săndoi.

Săndoi atacă locurile de play-off

Tehnicianul formației din Copou a fost mulțumit de faptul că i-au ieșit schimbările în duelul cu Oțelul Galați, dar a mărturisit că a folosit toți jucătorii ofensivi pe care îi avea pe banca de rezerve.

”Și noi am riscat mai mult, trebuia să facem asta. Am băgat singurii jucători ofensivi pe care îi aveam, dar ne-a ieșit, vreau să felicit băieții pentru modul în care au jucat. E meritul jucătorilor, mă bucur pentru efortul pe care l-au depus.

Ofensiv am știut să ne creăm ocazii, am avut poziții clare din trebuia să marcăm. O victorie frumoasă. Nu suntem într-o poziție rea în clasament. Eu știu ce am așteptat de la jucători de când am venit eu, putea să fie și mai bine, putea să fie și mai rău. Fotbalul e imprevizibil”, a spus Emil Săndoi.

Emil Săndoi a venit la Poli Iași la mijlocul lunii septembrie, după plecarea portughezului Tony. De atunci , un rezultat de egalitate și două înfrângeri, fiind pe locul 7 în clasament, în imediata apropiere a locurilor de play-off.