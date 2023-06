Emil Săndoi, exasperat după eliminarea României de la EURO U21 2023: „Incredibil! Parcă toate ni se întâmplă numai nouă”

după ce România a pierdut în finalul partidei cu Ucraina, în urma unui autogol.

Emil Săndoi, frustrat după România U21 – Ucraina U21 0-1: „E dureros!”

Emil Săndoi acuză puternic : „În primele minute am avut două-trei oportunități de a înscrie, s-ar fi schimbat datele problemei. Parcă n-avem niciun pic de șansă. Am luat gol în minutul 90 printr-o deviere. Cu Spania am luat gol în prelungiri.

E adevărat, ca posesie Ucraina a fost peste noi, dar și noi am avut ocazii în momente cheie ale jocului. A fost șutul lui Octavian Popescu fix înainte de deschiderea scorului”.

Selecționerul consideră că „tricolorii” au avut un dezavantaj uriaș înainte de acest turneu final: „E dureros. E un nivel al competiției, eu cred că suntem în creștere ca nivel de joc. Neavând o campanie de calificare, nu am fost pregătiți, am avut doar meciuri amicale. Acum înțelegem ce înseamnă asta”.

Săndoi e de părere că naționala de tineret ar fi arătat altfel în teren cu Valentin Mihăilă și ceilalți absenți: „Primul adversar a fost Spania și toate lucrurile s-au derulat împotriva noastră. Au venit și accidentările. Screciu a revenit abia azi. Ăsta e fotbalul!”.

Emil Săndoi recunoaște superioaritatea Ucrainei: „Au jucători care pot face diferența unu la unu”

Emil Săndoi a vorbit și despre forța de care a dat dovadă adversarul: „Ucraina are jucători de viteză și tehnică în zonele importante, care pot face diferența unu la unu.

Sunt jucători care joacă pe la Șahtior, Dinamo Kiev, în grupele Champions League… Dar e incredibil, parcă toate lucrurile ni se întâmplă numai nouă!”, a concluzionat selecționerul.

Întrebat dacă postul său depinde de calificarea în sferturile de finală ale Campionatului European, Emil Săndoi a mărturisit că nu va ține cu dinții de post: „Credeți că mai e vreo problemă contractul? Nu e o problemă. Vom vedea ce se va întâmpla”.

Naționala de tineret se mai poate califica doar printr-o minune în faza următoare a competiției

FANATIK a pus pe hârtie . Este vorba despre o variantă de-a dreptul SF. „Tricolorii mici” trebuie să spere într-o înfrângere a Spaniei împotriva Croației.

Dacă această condiție se va îndeplini, România se va putea califica în urma unei victorii la scor în ultimul meci contra reprezentativei similare a Croației.