Emil Săndoi, explicații pentru absența lui Andrei Coubiș de la naționala U21 a României: ”Am simțit pentru că l-am văzut mai distant”. Video

Căpitanul formației de tineret a clubului AC Milan nu mai vrea să joace sub tricolor, el pentru partidele amicale cu FC Argeș și CSA Steaua.

Ce crede Emil Săndoi despre refuzul lui Andrei Coubiș de a veni la naționala U21

Selecționerul echipei naționale U21 a României, Emil Săndoi, consideră că a făcut tot ce a depins de el pentru ca Andrei Coubiș, în vârstă de 19 ani, să aleagă reprezentativa noastră, însă a simțit de mai multă vreme că acesta va dori să joace pentru Italia.

”Mi-e greu să comentez alegerea lui Andrei Coubiș care a preferat să meargă la naționala U20 a Italiei. Mi-aș fi dorit să aleagă naționala României. L-am convocat în premieră la meciurile cu Spania și Olanda, e adevărat că mai fusese convocat înainte la U19 sau U20 și a și jucat. Este opțiunea lui și ne pare rău.

Noi am încercat să facem demersurile necesare ca să-l convingem să rămână în continuare la naționala României. La începutul lunii noiembrie m-am deplasat la AC Milan, am urmărit o parte dintre antrenamentele pe care le-a făcut, la un moment dat am avut posibilitatea să-l urmăresc într-un joc școală cu prima echipă, am purtat discuții cu directorul sportiv al italienilor de la U21, am găsit o deschidere mare acolo.

Aveam semnale că este căutat și de persoane care sunt angrenate în Federația Italiană de Fotbal. Chiar directorul sportiv de la Milan mi-a spus că a primit o convocare și de la Italia U20, trimisesem și noi convocarea pentru România U21, a ales Italia. Este opțiunea jucătorului.

Eu chiar am simțit pentru că l-am văzut mai distant, nu am mai putut să comunic așa de mult cu el la telefon, nici la mesaje nu mi-a răspuns. Este decizia lui, dar în ceea ce ne privește pe noi am încercat să facem totul să-l convingem să aleagă naționala de tineret a României”, a declarat Săndoi, într-un interviu pentru FRF.tv.

Cârjan a refuzat să meargă la U20

Selecționerul a vorbit și despre faptul că mijlocașul Cătălin Cârjan de la Arsenal a refuzat să meargă la naționala U20 după ce a aflat că nu va rămâne în lotul definitiv al reprezentativei de tineret.

”Cătălin Cârjan nu a apucat să joace la prima echipă la Arsenal. Tot așa, împreună cu câteva persoane din cadrul FRF, la începutul lunii noiembrie ne-am deplasat la Arsenal, special ca să-l vedem la câteva antrenamente, l-am văzut chiar și la un joc în campionatul lor.

Am discutat cu el, am avut șansa să-l întâlnim acolo pe Per Mertesacker, a fost o deschidere importantă din partea lor. Noi am trimis o convocare preliminară, așa cum am mai făcut și cu alți jucători din străinătate, este cazul și lui Mărginean sau Politic.

I-am transmis lui Cârjan că am luat decizia ca el să se alăture naționalei U20. Din păcate, nu a dorit să se alăture, vom vedea în continuare. Îi doresc succes și să joace la prima echipă a lui Arsenal și rămâne în continuare în vizorul nostru.

Suntem aici să găsim soluții. Sunt jucători pentru care mă bucur că au făcut pasul la prima reprezentativă, unii dintre ei s-au întors la naționala de seniori, mă refer la Radu Drăgușin, la Octavian Popescu, la Louis Munteanu.

Sper să aibă evoluții bune acolo și să ajute naționala noastră care va avea două jocuri oficiale în perioada în care noi jucăm cele două amicale cu Portugalia și Germania”, a mai spus Săndoi.

Ce așteptări are de la amicalele cu Portugalia și Germania

Referitor la pe care naționala U21 a României le are programate la finalul acestei luni, împotriva Portugaliei și Germaniei, tehnicianul ”tricolorilor” este conștient că adversarii sunt de top, dar are încredere în jucătorii săi.

”Întâlnim două echipe calificate la Euro 2023 și care au disputat finala ultimului turneu final european, câștigat de Germania în fața Portugaliei. Nu avem o misiune ușoară, trebuie să fim conștienți de acest lucru, pentru că sunt două țări cu campionate foarte puternice, cu jucători care activează în campionatele de top din Europa.

Mulți dintre ei sunt jucători de mare perspectivă, care joacă la cluburi puternice. Nu va fi o misiune ușoară, pentru că, văzând și lista jucătorilor pe care aceste echipe i-au convocat, au luat cam tot ce aveau mai bun la ora actuală.

Cu toții suntem într-o competiție, indiferent că suntem jucători sau antrenori. La fiecare convocare dintre cele două pe care le-am făcut până acum am văzut jucători care au venit cu inima deschisă la echipa națională, care și-au dorit să vină indiferent dacă au jucat mai mult sau mai puțin. Din punctul ăsta de vedere sunt multe plusuri pe care le avem.

Am văzut aici o coeziune între ei, o dorință de a se autodepăși, atât în antrenament, cât și în jocuri. Sunt aspecte care pe mine mă bucură. E important că rezonăm cu toții, în rest cred că va trebui să și vibrăm pe parcursul partidelor pe care le avem. Să vibrăm împreună.

Și cei care sunt în teren, și cei care sunt pe margine, pentru că fotbalul fiind un sport de echipă e foarte importantă această coeziune pe care un grup o are să fie o stare de spirit la care să fim campioni ca să ne ridicăm la nivelul echipelor pe care le vom întâlni”, a afirmat el.

Regula U21 nu aduce convocarea la naționala de tineret

În final, Emil Săndoi a vorbit despre regula U21 impusă de FRF în SuperLiga și despre așteptările de la Euro 2023: ”Nu este ușor, mai ales că timpul trece și mai e puțin până la turneul final.

Vorbind despre selecție, chiar dacă din punct de vedere al regulii pe care o avem, și având doar 16 echipe în SuperLiga, în primă fază am putea spune că avem 16 jucători care ar trebui convocați, dar nu e așa pentru că jucătorii se mai schimbă.

Lotul nostru e mai mare, monitorizăm mai mulți jucători, încercăm de fiecare dată să îi capacităm, să încercăm să-i angrenăm într-un bun parcurs pe care îl dorim cu toții. Porțile echipei naționale de tineret sunt deschise pentru orice jucător tânăr care își demonstrează valoarea”.