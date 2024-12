Emil Săndoi, îngrijorat înainte de Dinamo – Poli Iași: ”Am avut probleme și nu-mi explic de ce”

Moldovenii vin după un rezultat de egalitate pe teren propriu cu Farul, scor 2-2, dar Emil Săndoi este îngrijorat din cauza faptului că formația sa primește multe goluri din faza fixe.

Fazele fixe, marea problemă a lui Emil Săndoi înainte de Dinamo – Poli Iași

În conferința premergătoare partidei din etapa a 19-a din SuperLiga, programată vineri, 13 decembrie, de la ora 20:00, tehnicianul ieșenilor și nu vrea să plece cu mâna goală din Capitală.

”Un meci dificil, cu un adversar bun, care și-a depășit așteptările. Dinamo e o echipă solidă, cu jucători cu experiență, care au jucat în campionate bune, puternice. Au făcut transferuri inspirate, au avut o evoluție constant bună în acest sezon.

Dar, rezultatul se va decide pe teren, nu contează ce ai făcut până acum. Îmi doresc să avem o atitudine cel puțin la nivelul celei de la ultima partidă disputată, cu Farul, unde am obținut un rezultat pozitiv, pentru că numai așa se pot obține rezultate.

Niciun moment al jocului nu trebuie tratat cu superficialitate, pentru că asta costă. Dinamo e pe un trend foarte bun, speranțele sunt mari și acolo, dar, implicându-ne total în joc și respectând o anumită strategie, cred că putem scoate un rezultat pozitiv”, a declarat Săndoi, conform .

Deranjat de erorile jucătorilor săi

Antrenorul echipei din Copou este nemulțumit de modul în care se apară jucătorii săi la fazele fixe și crede că din această cauză au pierdut foarte multe puncte în întâlnirile jucate pe terenuri străine.

”În deplasare, rezultatele ne-au lipsit, dar evoluțiile au fost bune, am pierdut pe greșeli individuale. Am avut probleme la fazele fixe și nu-mi explic de ce. E un marcaj strict, care trebuie respectat, dar nu am respectat poziția și poziționarea.

În timpul jocului pot să apară unele greșeli. Greșelile la fazele fixe însă sunt greu de acceptat. Am demonstrat multă naivitate, pe care încercăm să o corectăm. Aproape de fiecare dată înainte de meci lucrăm fazele fixe.

Și pe fază ofensivă, și pe cea defensivă. Poate, cine știe, la acest ultim meci în deplasare din acest an nu vom mai face nicio greșeală și nu e exclus să scoatem un rezultat pozitiv”, a spus Emil Săndoi.

Săndoi, analiză a campionatului intern

”Valorile sunt sensibil egale în campionatul nostru, cu unele plusuri pentru unele echipe. Poate nu avem un campionat valoros, dar e un campionat greu, în care se joacă foarte mult fizic. Dacă te implici 75%, imediat se răsfrânge în rezultat.

Iar dacă nu te pregătești sută la sută, niciodată într-un joc oficial nu o să ai un randament bun. Cine nu se aliniază la niște reguli valabile peste tot în lume, la toate sporturile, suportă consecințele.

Vrem jucători care să se dăruiască total și la antrenamente, și la jocurile amicale, și la cele oficiale. Numai așa poți crește ca echipă. Ne interesează ca în procesul de pregătire fiecare jucător să fie implicat la maxim”, a încheiat antrenorul lui Poli Iași.

Alin Roman i-a luat pe ”câini” în colimator

Prezent și el la conferința de presă, mijlocașul Alin Roman, , speră să repete execuția și cu Dinamo și nu se gândește că în trecut a jucat pentru ”roș-albi”.

”Un meci foarte important, cu o echipă foarte bună, care joacă un fotbal frumos. Mergem încrezători, încercăm să avem o atitudine bună și să luăm punct sau puncte. Orice echipă e de bătut în campionatul nostru.

Dacă suntem încrezători și vom avea o atitudine potrivită, sunt sigur că putem face un meci mare și să aducem puncte de la Dinamo. Eu încerc să-mi ridic evoluțiile, să-mi pun colegii în valoare, pentru că asta e calitatea mea numărul 1, sunt un mijlocaș creativ, încerc să-mi ajut echipa cât mai mult.

Dacă voi avea posibilitatea, voi trage de la distanță. Avem patru meciuri fără victorie, dar jocul îmi dă încredere. Am crescut de la meci la meci, am avut multe oportunități de a înscrie.

Am făcut însă greșeli individuale care ne-au costat puncte, sperăm să fi învățat din ele și să obținem puncte. Fiecare meci din campionat e special pentru mine, având în vedere greutățile pe care le-am avut. Nu contează că am jucat la Dinamo”, a afirmat Roman.