Emil Săndoi înțeapă FCSB-ul: „Nu vreau ca alte persoane să ne catalogheze. Am rămas dezamăgit!”

Antrenorul Chindiei Târgoviște a vorbit la finalul meciului cu UTA, scor 2-0, în care a ținut să primească 30 de secunde la finalul declarațiilor despre joc, în care să își apere echipa.

Emil Săndoi a recunoscut că a fost dezamăgit și supărat după declarațiile lui Edi Iordănescu, antrenorul FCSB-ului, care i-a acuzat pe adversari de trageri de timp și de fragmentări ale jocului.

Emil Săndoi a înțepat FCSB-ul

La finalul meciului câștigat de Chindia Târgoviște cu UTA, Emil Săndoi a vrut să își apere echipa și să le spună adversarilor că formația sa joacă fotbal și nu fragmentează meciurile, cum au fost acuzați în ultima perioadă, inclusiv după meciul cu FCSB, pierdut la ultima fază a meciului, după un penalty transformat perfect de Constantin Budescu, a avut mai multe acuzații la adresa târgoviștenilor:

„S-a zis că am fost prea defensivi, că am tras de timp… m-a deranjat. Am spus și după meciul cu FCSB că sunt supărat pe ce au declarat jucătorii lor, pe care i-am avut și la tineret și am rămas puțin dezamăgit.

Am jucat la un moment dat și cu doi oameni în minus, pentru că s-a dat aut împotriva noastră. Și nu s-a întâmplat doar atunci, s-a mai întâmplat și la un alt meci cu o altă participantă în cupele europene”.

„Nu aș vrea ca alte persoane să catalogheze maniera noastră sau stilul nostru. Eu mereu am avut cuvinte de laude la adresa adversarilor și aș vrea mai mult fair-play.

Astăzi puteam să pierdem și 5-0, dar voiam să spun acest cuvinte”, a mai spus Emil Săndoi la finalul meciului.

Declarațiile care l-au dezamăgit pe Emil Săndoi

Emil Săndoi a fost deranjat de felul au reacționat la finalul confruntării directe, acuzând adversarii de trageri de timp încă din prima repriză.

„Sunt multe lucruri pozitive, dar și multe lucruri negative. Dacă înainte de joc l-am felicitat pe Emil Săndoi, seara asta nu pot să-l felicit.

Cred că e record mondial la cât de mult a intrat doctorul pe teren, nu face cinste fotbalului o astfel de imagine. Cred că puteam marca mai repede și discutam altfel.

Cred că a fost antifotbal, în prima repriză am jucat 20 de minute doar. Îmi place că noi câștigăm, așa se câștigă puncte și așa se câștigă campionatul”, a spus Edi Iordănescu la finalul meciului.