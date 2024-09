Debutul olteanului Emil Săndoi la Poli Iași are loc duminică, de la ora 18:15, chiar împotriva Universității Craiova. Misiunea legendei din Cetatea Băniei nu este una simplă, ținând cont că moldovenii au încasat un număr record de goluri în ultimele partide din Copou cu oltenii

Emil Săndoi, misiune complicată la debut în Poli Iași – Universitatea Craiova. Record negativ în duelurile cu oltenii

Cornel Șfaițer l-a pus pe Emil Săndoi pe banca tehnică a celor de la Poli Iași, după plecarea lui Tony da Silva. Fostul selecționer U21 va debuta la formația din Copou chiar împotriva Universității Craiova, formația la care a scris istorie în cariera de fotbalist.

Pe Emil Săndoi îl leagă multe amintiri cu a, fiind unul dintre cei mai emblematici fotbaliști ai „alb-albaștrilor” de după Revoluție. Actual tehnician al moldovenilor i-a și antrenat pe olteni între 2014 și 2016.

„Am mai avut întâlniri cu clubul meu de suflet, Universitatea, unde am jucat 15 ani, și am reușit să obțin și rezultate pozitive. Acum însă, Poli Iași este clubul de care sunt cel mai atașat”, a spus Emil Săndoi la prezentarea oficială.

Legenda din Cetatea Băniei va avea o misiune complicată la debutul în Copou cu Universitatea Craiova. Actuala trupa a lui Emil Săndoi a încasat un număr record de goluri în ultimele patru meciuri de pe teren propriu și nu a mai câștigat în fața oltenilor de pe 25 noiembrie 2016 în SuperLiga, atunci când se impuneau cu 2-1.

În total, Poli Iași a încasat 15 goluri în ultimele patru partidei directe cu Universitatea Craiova în Copou. În sezonul trecut, formația din Bănie a înscris de patru ori în poarta lui Ionuț Ailenei, rezerva lui Jesus Fernandez în acest moment.

Cele mai multe goluri marcate într-o partidă dintre Poli Iași și Universitatea Craiova au fost înregistrate pe 15 ianuarie 2020. „Alb-albaștrii” i-au învins cu 5-2 pe moldoveni, iar una dintre reușite a purtat semnătura lui Alex Cicâldău, noul transfer al lui Costel Gâlcă.

Emil Săndoi l-a lăudat pe Alex Mitriță înainte de Poli Iași – Universitatea Craiova: „Este cel mai bun din campionat”

Emil Săndoi a prefațat partida Poli Iași – Universitatea Craiova la conferința de presă. Tehnicianul din SuperLiga a vorbit la superlativ de al momentului din campionatul intern.

„În cele câteva zile de când sunt la Poli Iași am încercat să-i descopăr mai bine pe jucători. Am urmărit toate meciurile din campionat, știu toți jucătorii. Mi-aș fi dorit să am mai multe zile la dispoziție, iar vremea să fie altfel, să ne antrenam pe cele mai bune terenuri.

Nu a fost asa, trebuie să depășim aceste obstacole. Am găsit aici jucători cu calitate, care pot să facă diferența. I-am văzut la antrenamente, sunt preocupați să respecte sarcinile cerute, sunt implicați. Este îmbucurător pentru mine.

Sper ca la ora jocului să fim bine din toate punctele de vedere și să dăm o replică cât se poate de bună adversarului. Am mari speranțe în suporterii echipei, în spectatorii care vor veni să ne susțină, sper ca prestația noastră să fie una pozitivă.

Știm că întâlnim un adversar foarte bun, bănuiesc că va fi un joc complicat, din punctul meu de vedere întâlnim favorita campionatului. Au transferat bine, a venit Cicâldău, au reușit să-l păstreze pe Mitriță, care cred că este cel mai bun jucător din campionat”, a spus Emil Săndoi.

„Poate și datorită faptului că mă leagă atât de multe de Craiova îmi doresc cu atât mai mult să avem un rezultat pozitiv”

„Asta nu înseamnă că nu vom încerca să anulăm atuurile pe care le au ei. Trebuie să punem în valoare calitățile noastre. Aștept cu nerăbdare jocul, sper să fie un rezultat pozitiv.

Nu-mi place să vorbesc de ce a fost înaintea mea, n-o s-o fac nici acum. În ceea ce mă privește, mi-am dorit de fiecare dată ca echipele mele să fie disciplinate, să existe tot timpul un echilibru. Greșelile sunt inerente, cine muncește greșește, important e să nu fie o greșeală decisivă.

Toată munca și eforturile mele, indiferent de adversar, vor fi în slujba echipei pe care o antrenez, e normal să fie așa. Poate și datorită faptului că mă leagă atât de multe de Craiova, cu atât mai mult îmi doresc să avem un rezultat pozitiv”, a declarat Emil Săndoi.