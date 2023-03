Emil Săndoi, nervos după România U21 – Portugalia U21 0-2: „Sunt jucători care nu bifează un minut sau trei sau fac un duș cu echipa”

România U21 a pierdut primul test de pregătire de la finalul lunii martie. Deși au evoluat pe teren propriu, pe Stadionul Ghencea, „tricolorii” lui Emil Săndoi nu au reușit să înscrie și . La finalul jocului, selecționerul a vorbit despre diferența de valoare dintre campionatele în care evoluează jucătorii celor două echipe.

Emil Săndoi, nervos la finalul meciului România U21 – Portugalia U21: „Am făcut o primă repriză foarte proastă”

România U21 a picat penultimul test . Selecționata condusă de Emil Săndoi a pierdut cu Portugalia U21, calificată de asemenea la turneul final. Sousa și Neto, în prima repriză, au marcat pentru lusitani.

Emil Săndoi a vorbit despre ghinion, deși a precizat că repriza secundă nu a arătat la fel de rău ca prima după cele . „Cred că am făcut o primă repriză foarte proastă, cred că aici a fost o problemă, poate și puțin ghinion pe care îl avem. La primul meci amical al meu am jucat 4-2-3-1 cu Spania, în al doilea meci cu Olanda am jucat în alt sistem. Parcă e un făcut, când jucăm 4-2-3-1 sau 4-3-3 nu a trecut un minut și am luat gol.

Parcă nici eu nu îmi explic, au fost unele stângăcii făcute. Sunt jucători tineri, contează foarte mult moralul pentru ei. În a doua repriză s-au schimbat puțin lucrurile, jocul a fost puțin mai echilibrat față de prima”, a declarat Emil Săndoi, potrivit .

Emil Săndoi, resemnat după România U21 – Portugalia U21 0-2: „Nu vreau să deranjez pe nimeni”

Emil Săndoi este convins că diferența de valoare dintre campionatele în care evoluează jucătorii lusitani și cele în care evoluează fotbaliștii români sunt semnificative. Totodată, selecționerul României U21 consideră că „tricolorii” nu joacă suficient de mult pentru echipa de club.

„Poate este o diferență între campionatele în care joacă marea majoritate sau aproape toți dintre ei și fotbalul pe care îl avem noi. Știm că este un decalaj, nu vreau să deranjez sau să jignesc pe nimeni, e un decalaj între echipe, e normal să fie așa.

Sunt jucători care joacă la cluburi mari din Europa, acolo joacă, nu bifează un minut sau trei sau fac un duș cu echipa”, a mai spus vizibil afectat Emil Săndoi. Pentru România U21 urmează duelul amical cu Germania U21 care va avea loc marți, 28 martie, ora 19:00, pe stadionul din Sibiu.

„Ne așteaptă un test foarte dificil”

Selecționerul României U21 a prefațat duelul cu Germania U21, echipă calificată, de asemenea, la turneul final din vară. Emil Săndoi știe că partida contra nemților va fi la fel de dificilă, însă speră să le ridice moralul „tricolorilor mici”.

„Am încredere că vom arăta altfel cu Germania, așa s-a întâmplat și la acțiunea trecută, am arătat altă față. O să încerc să le ridic moralul, asta și încercat în cabină, ne așteaptă un test foarte dificil, întâlnim echipe care își permit să schimbe un 11 întreg și joacă la fel de bine.

Trebuie să ne refacem pentru meciul care urmează, vom vedea ce decizii luăm”, a încheiat Emil Săndoi. România U21 face parte din grupa B la Campionatul European 2023 alături de Spania, Croația și Ucraina.