Poli Iași a fost nevoită să-și găsească un nou antrenor după . Antrenorul portughez a decis să facă pasul în spate după înfrângerea cu Hermannstadt, scor 2-6. Cornel Șfaițer, președintele lui Poli Iași, a anunțat că Emil Săndoi va prelua frâiele în Copou.

Emil Săndoi, revenire de senzație în SuperLiga! Va debuta împotriva Universității Craiova: „Am încredere în el”

Liber de contract încă din vara anului trecut, când a plecat de la naționala U21 a României, Emil Săndoi va reveni în primul eșalon al fotbalului românesc după o pauză de doi ani. Ultima oară în SuperLiga, Emil Săndoi a antrenat-o pe Chindia Târgoviște.

Cornel Șfaițer a anunțat că Emil Săndoi va sosi miercuri dimineață la Iași. Experimentatul antrenor va debuta pe banca formației din Copou contra fostei sale echipe, Universitatea Craiova, duminică, 15 septembrie, ora 18:15, în etapa a 9-a din SuperLiga.

”Am vorbit cu Emil, mâine dimineață va sosi la Iași. Am încercat să punem un tehnician pe care să-l avem până la finalul campionatului.Eu zic că am analizat bine. Eu cred în Emil. Cu el, naționala de tineret a jucat multe meciuri la Botoșani.

„Sper prin sosirea lui Emil să obținem puncte”

Eu l-am mai dorit și acum doi ani, dar nu a fost să fie. Dar acum, în acest moment dificil… Nu mă gândeam la începutul sezonului, pentru că eu am crezut în Tony. Am făcut o strategie în vară. Am rămas cumva dezamăgit, dar a fost decizia lui.

A fost și rezultatul rușinos de la Sibiu (n.r. 2-6 cu Hermannstadt), dar privim în față. Avem un program cu Craiova, UTA, CFR, dar sper prin sosirea lui Emil să încercăm să obținem puncte.

Eu sunt îngrijorat că avem 15 goluri primite. Noi avem jucători de calitate. Acum sperăm să ne organizăm bine defensiv. Cel mai important e să nu luăm gol. Craiova are jucători în formă.

Vor veni să joace la Iași, dar niciun meci nu seamănă cu altul”, a declarat Cornel Șfaițer, la . Universitatea Craiova, Pandurii Tg. Jiu, România U21, FC Vaslui, Concordia Chiajna, FC Argeș și Chindia Târgoviște sunt echipele pe care le-a antrenat Emil Săndoi.

Emil Săndoi va fi ajutat la Poli Iași de „secundul” Valentin Năstase. Fostul mare fundaș central a mai lucrat alături de Valentin Năstase la România U21 și la Chindia Târgoviște. Cristiano Bergodi, Toni Conceicao, pentru a semna cu Poli Iași.