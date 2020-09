Emil Săndoi sare în ajutorul bolnavilor de Covid-19: ”Vreau să donez sânge”

Antrenorul echipei Chindia Târgoviște, Emil Săndoi, care s-a vindecat de coronavirus sare în ajutorul bolnavilor de Covid-19.

La finalul partidei încheiate la egalitate cu Academica Clinceni, scor 0-0, în etapa a treia din Casa Pariurilor Liga 1, tehnicianul a explicat cum vrea să-i ajute pe cei infectați.

Emil Săndoi a vorbit și despre faptul că formația sa nu va mai putea juca partidele de pe teren propriu la Ploiești, dar și despre lotul pe care îl are la dispoziție în acest sezon.

Bolnavii de Covid-19, ajutați de Emil Săndoi

”Am trecut printr-o perioadă dificilă. E normal să îți faci și anumite probleme, văzând ce se întâmplă pe tot globul ai o senzație de teamă. Dar nu am avut niciun fel de problemă, sper să nu am nici în continuare”, a declarat antrenorul Chindiei.

”Chiar aș vrea să donez sânge pentru plasmă, poate ajută pe cineva. O să vorbesc și cu jucătorii, poate găsim vreo zi să mergem să donăm la început de săptămână, ca să își poată reveni până la final. Dacă ajută pe cineva, de ce să nu o facem?”, a spus Emil Săndoi despre ajutorul pe care vrea să-l dea bolnavilor de Covid-19.

”Nici nu știu unde am putea să jucăm. Probabil vom găsi o soluție. Dar noi oricum nu evoluăm acasă, toate meciurile sunt pe teren neutru. Ar fi culmea ca acum să fim obligați să schimbăm și să jucăm în altă parte. Nu suntem o echipă mare a campionatului și orice detaliu ar putea conta în economia jocurilor. Îmi doresc să jucăm în continuare la Ploiești”, a continuat el.

”În mare parte, cam acesta va fi lotul nostru. Mai avem unele posturi descoperite, mai avem mult de lucrat la omogenitate, pentru că am avut și astăzi destul de mulți jucători noi în primul 11.

Vom încerca în perioada imediat următoare să lucrăm cât mai mult la capitolul ăsta. Cred că suntem echilibrați acum, avem o echipă destul de tânără”, a mai afirmat Săndoi.

”Jocul de astăzi a avut un ritm destul de bun, ambele echipe s-au implicat. Și noi am avut perioade mai bune cu ocazii de gol, și Clinceni a avut. Până la urmă, chiar dacă am ratat o lovitură de la 11 metri și a fost un moment cheie al meciului, pentru că am avut o cădere după, cred că este un rezultat echilibrat.

Pe alocuri am făcut unele greșeli individuale. Ne-a convenit când Florea a înscris cu Dinamo și am câștigat cu 1-0. Se întâmplă să ratezi penalty. Asta este, o să marcheze data viitoare”, a încheiat tehnicianul Chindiei.