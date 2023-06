Emil Săndoi se apără după eșecul dur contra Spaniei: „Nu am avut soluții!”. Ce spune de meciul decisiv cu Ucraina

Naționala de tineret a României a debutat cu stângul la care se desfășoară în această perioadă în țara noastră și în Georgia. „Tricolorii” lui Emil Săndoi au pierdut categoric, scor 0-3, în prima etapă contra Spaniei U21 și

Emil Săndoi, înainte de România U21 – Ucraina U21: „E presiunea de a fi sau a nu fi”

La două zile de la eșecul dur înregistrat contra ibericilor, selecționerul Emil Săndoi încă mai oferă explicații pentru prestația mai puțin reușită a elevilor săi. El vorbește despre absența lui Screciu, greșelile individuale și lipsa de luciditate, dar nu uită nici dezavantajul creat de faptul că naționala U21 nu a mai disputat de foarte mult timp un meci oficial.

Referitor la partida decisivă de sâmbătă contra Ucrainei, Emil Săndoi susține că principalul său obiectiv a fost să le ridice moralul jucătorilor, deoarece le este foarte greu să joace sub o asemenea presiune în cel de-al doilea meci.

„Venim după o partidă nu prea reușită. A fost un duș rece primul joc oficial. Nu ne-am ridicat la nivelul dorințelor pe care le aveam, dar trebuie să recunoaștem că am întâlnit un adversar foarte puternic, Spania.

Și noi am avut niște probleme de efectiv pentru partida respectivă. Pentru meciul cu Ucraina îl vom avea și pe Screciu. Ar fi fost un jucător important pentru noi, ar fi dat mai mult echilibru la mijlocul terenului. Ne-am fi dorit să îl avem și pe Drăgușin, ne-am fi dorit să îl avem și pe Mihăilă. În cazul lui Drăgușin, clubul nu a fost de acord să îl lase să joace la echipa de tineret, iar accidentarea lui Mihăilă a ridicat probleme.

Am făcut unele greșeli cu Spania. Cred că ne trebuie mai multă luciditate, mai mult calm, mai mult tupeu, mai multă agresivitate, mai multă inițiativă, pentru a reuși să lăsăm o imagine bună și să obținem un rezultat pozitiv. Dacă la primul meci a fost o presiune, pentru că această echipă nu a disputat meciuri oficiale o perioadă lungă de timp, jocuri oficiale care pot să te călească, la al doilea joc sper să scăpăm de această presiune.

Eu sper că în aceste puține zile pe care le-am avut la dispoziție, am reușit să le ridic moralul jucătorilor, pentru că erau foarte afectați de înfrângerea suferită. E ideal ca într-o competiție să pleci cu un rezultat pozitiv, indiferent de adversar. Pentru cel de-al doilea joc, este o presiune de a fi sau a nu fi. Am încercat să le ridic moralul, făcând o analiză pertinentă. ”, a declarat Emil Săndoi la conferința de presă premergătoare partidei România U21 – Ucraina U21.

Emil Săndoi explică eșecul dur din fața Spaniei: „Nu am avut soluții”

Revenind la jocul cu Spania, Emil Săndoi a mai precizat că a fost nevoit să facă improvizații în formula de start, din cauza absențelor de ultimă oră care i-au dat planurile peste cap.

„Trebuie să recunoaștem că nu am fost atât de echilibrați și mai sunt și unele motive reale. Noi încercăm să ducem un turneu final într-un singur fundaș central, Racovițan.

Dican care a jucat în returul campionatului a jucat mijlocaș central. Screciu aproape la toate meciurile a jucat mijlocaș central. Nu am avut alte soluții. Am spus că avem niște probleme în ax. La mijlocul terenului am jucat cu trei jucători, Albu, care la Craiova joacă în cuplu de doi mijlocași centrali, iar în rest am improvizat cu Pitu, care doar la Farul a jucat inter. După transfer, a jucat doar mijlocaș lateral.

La Ișfan, este pentru prima dată când a fost folosit ca mijlocaș dreapta. Nu a jucat niciodată pe acel post. În momentul în care Screciu a fost chemat la prima reprezentativă, am început să avem probleme în zona respectivă.

Cu o zi înainte de meci, Grameni s-a accidentat și va lipsi tot turneul. Suntem puțin dezechilibrați și trebuie să spun lucrurilor pe nume. Avem foarte mulți jucători în bandă. A fost foarte greu atunci când am luat decizia. Asta se întâmplă la această generație. Poate e ghinionul nostru că majoritatea cluburilor au folosit foarte mulți jucători sub 21 de ani pe părțile laterale”, a mai spus selecționerul naționalei de tineret a României.