Emil Săndoi, surprins la revenirea în Superliga. „S-a ridicat nivelul campionatului”

. Scorul final a fost 0-0, la capătul unui meci în care ambele echipe au ratat câteva ocazii mari de a înscrie.

Emil Săndoi, 4 puncte în două meciuri pe banca celor de la Poli Iași

Emil Săndoi rămâne neînvins la Poli Iași. În etapa precedentă, moldovenii au produs o surpriză uriașă, învingând Universitatea Craiova în Copou. Echipa arată mai bine de când s-a schimbat antrenorul, iar obiectivul rămâne salvarea de la retrogradare.

Emil Săndoi: „Eu cred că nivelul campionatului nostru este în creștere”

Antrenorul celor de la Poli, Emil Săndoi, a vorbit la finalul meciului de la Arad despre felul în care elevii săi au tratat partida. Tehnicianul moldovenilor e de părere că partida a fost una echilibrată și recunoaște că nivelul campionatului s-a ridicat mult în ultimii ani.

„Cred că am început destul de temători partida. În primele minute ale jocului, nu prea ne-am regăsit. Nu știu exact de ce. A fost primul meci din deplasare cu mine pe bancă. Ușor-ușor am crescut în joc. În unele momente, am dominat și noi. Am avut o ocazie imensă în prima repriză.

În repriza a doua, cred că am gestionat destul de bine meciul, cu excepția fazelor fixe ale noastre. Tailosn a ratat o ocazie cât roata căruței. Și UTA a avut oportunități, dar cred că noi am avut cele mai mari ocazii. A fost un meci echilibrat.

Ne așteaptă două meciuri extrem de grele. Până în momentul acesta, am ieșit ok. Putea să fie și mai bine, putea să fie și mai rău.

S-a ridicat nivelul campionatului. Sunt mai multe echipe care au acumulat puncte. În următorul meci, jucăm cu U Cluj, o echipă care demonstrează că are valoare și experiență. Eu cred că nivelul campionatului nostru este în creștere”, a explicat Emil Săndoi la finalul meciului cu UTA Arad.

Emil Săndoi a ajuns la 200 de meciuri în calitate de antrenor

Emil Săndoi a ajuns la 200 de meciuri în calitate de antrenor. În trecut, el a mai stat pe banca celor de la Universitatea Craiova, Pandurii Tg Jiu, FC Argeș, Chindia Târgoviște. El a fost și selecționerul naționalei României U21, iar acum

În etapa următoare, Poli va avea parte de un test mult mai dificil. Ieșenii vor juca pe teren propriu cu liderul Superligii, Universitatea Cluj. Și UTA se va duela săptămâna viitoare cu o echipă din Ardeal. Gruparea antrenată de Mircea Rednic va juca cu CFR Cluj acasă.