Emilia Ghinescu a dezvăluit ce ce i-a fost infidelă soțului: “Nu mă compromit așa de tare”

Emilia Ghinescu a spus de ce i-a fost infidelă soțului ei, cu care s-a căsătorit de la o vârstă fragedă. Artista a decis, la un moment dat, să încheie căsnicia.

și George Turcu au fost căsătoriți de când aceasta avea doar 18 ani. Au împreună doi copii, Andrei Roberto și Erika Maria.

În timp ce erau căsătoriți, Emilia Ghinescu a fost îndrăgostită de un afacerist din Pitești, poreclit “Regele asfaltului din Argeș”.

Deși s-a zvonit că acesta i-ar fi oferit cântăreței o vilă luxoasă în Pitești, Emilia Ghinescu spune că lucrurile au stat altfel. S-a speculat că i-ar fi fost infidelă și afaceristului și că acesta i-ar fi luat înapoi tot ce i-a dat.

Cântăreața a mărturisit că a cumpărat totul din banii ei și că vila respectivă a fost achiziționată cu credit ipotecar. Artista și-a plătit și mașina, pe care a vândut-o.

Aceasta spune că și-ar fi dorit să aibă pe cineva care să-i ofere diverse lucruri, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Totodată, a vorbit și despre motivul pentru care i-a fost infidelă soțului.

Între cei doi nu mai exista iubire, iar artista i-a recunoscut fostului partener că l-a înșelat. Cei doi au mai rămas împreună câțiva ani, iar Emilia Ghinescu a pus punct mariajului.

“Când spun că am înșelat, da, poate că am înșelat când mă refer la căsătoria cu soțul meu. Am fost căsătorită și l-am înșelat, dar în momentul în care s-a întâmplat acest lucru, am fost sinceră cu soțul meu. Am discutat la masă.

A fost alegerea lui dacă rămâne sau nu alături de mine sau dacă vrea să divorțeze. El a ales să rămână alături de mine câțiva ani de zile, până când eu am decis să pun punct căsătoriei.

De ce am înșelat?! Pentru că nu mai exista iubire. La mine totul se rezumă la iubire, la sentiment”, a spus Emilia Ghinescu în cadrul emisiuni .

“Nu mă compromit așa de tare”

că nu putea rămâne într-o relație unde nu mai era vorba despre acea conexiune puternică de la început, ea fiind o persoană care pune accent pe sentimente.

“Dacă între noi nu mai există acea conexiune puternică de la început și nu mai avem ce să ne spunem și au pierit vorbele, nu am de ce să rămân într-o relație.

Nu mă compromit așa de tare, nu vreau. Când nu mai există iubire, plec. Așa s-a întâmplat de fiecare dată.

Când încerc să repar lucruri și lucrurile alea nu se repară sub nicio formă, spun o dată, de două ori, de zece ori. Când nu mai spun nimic și am tăcut înseamnă că lucrurile sunt terminate”, a mai spus interpreta de muzică populară.