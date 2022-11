Emilia Ghinescu, revoltată la concertul făcut pentru Petrică Mîțu Stoian. Cât câștigă vedeta: „Poți să trăiești cu banii ăștia?”

Emilia Ghinescu este extrem de supărată pentru că familia lui Petrică Mîțu Stoian le-a interzis artiștilor strânși la Sala Palatului pe 18 noiembrie să îi folosească numele regretatului artist chiar la evenimentul în care îi era cinstită memoria.

Emilia a fost una dintre cântărețele care a susținut un recital în memoria lui Petrică, însă în momentul spectacolului, niciunul din cei prezenți pe scenă nu a avut voie să îi rostească numele.

Ba mai mult, nu au putut prezenta nici măcar imagini cu regretatul cântăreț. În spate, era o poză în care chipul lui Mîțu Stoian era complet blurat.

Emilia Ghinescu a făcut câteva declarații în exclusivitate pentru FANATIK, în care a precizat că situația financiară a artiștilor nu e întotdeauna atât de roz pe cât și-o imaginează publicul.

„Nu am avut voie să îi folosim numele, într-adevăr. Așa ni s-a spus. A fost trist. A fost ceva foarte trist. Spectacolul s-a numit in memoriam, dar în memoria cui? Nu era nici poză pe afiș.

A fost trist pentru că pe spate, pe wall, a apărut o imagine cu chipul artistului, blurat, pe negru. Foarte urât, îți dai seama! Noi lucrăm cu imaginea noastră și cu numele nostru. Și după moartea noastră trebuie să fie cineva care să ducă numele mai departe.

”E important ca numele nostru să fie recunoscut”

Noi pentru asta muncim acum, pentru ca numele nostru să rămână. E important ca numele nostru să fie recunoscut și cântecele să fie recunoscute de generații după noi. Dacă muncim doar ca să ne cunoască lumea cât suntem acum în viață nu am făcut absolut nimic. Trebuie să lăsăm ceva în urma noastră. Ni s-a interzis. Am înțeles că familia a interzis să folosim numele și imaginea. Nu știu ce să zic.

Noi suntem într-un secol al vitezei. Totul se întâmplă foarte repede. Oamenii nu mai pun preț pe nimic și uită foarte repede totul. Noi ne chinuim să păstrăm imaginea cuiva vie, unui om care, într-adevăr, a lăsat foarte multe cântece în urma lui, care a însemnat ceva în zona Mehedințiului și care a însemnat ceva pentru noi ca și colegi”, a declarat Emilia Ghinescu pentru FANATIK.

Cântăreața de muzică folclorică a primit o sumă derizorie de la CREDIDAM pe anul trecut: „200 de lei, atâta am luat”

ne-a mai spus că familia nu cunoaște acest mediu și nu știe cât de multe sacrificii se fac pentru ca un artist să își păstreze imaginea, să nu fie uitat de public.

Ghinescu a dezvăluit, cu această ocazie, că dacă ea ar fi nevoită să trăiască doar din drepturile de autor, acest lucru ar fi imposibil. Anul trecut, aceasta a primit de la CREDIDAM doar 200 de lei, o sumă cu care în mod cert nu se poate supraviețui o lună.

„Familia nu știe ce înseamnă mediul acesta, ce înseamnă să fii artist, cum lucrează un artist. Haideți să vă spun un lucru, că nu trebuie să câștige nimeni bani de pe urma asta. Noi nu câștigăm bani de pe urma aparițiilor la tv, să zicem, fizic să ni se dea bani de undeva. Avem piese frumoase, cunoscute și ele ne urcă și ne fac să mergem la evenimente de unde câștigăm.

Dar atâta timp cât tu nu ești în viață pe ce să câștigi? Că drepturile de autor sunt foarte prost plătite. Eu de la CREDIDAM am luat anul trecut 200 de lei. M-am dus la CREDIDAM și m-am certat cu ei și mi-au spus că nu am venit să declar unde am fost. Păi, da, dar nu vi se dau de la televiziuni emisiunile în care am fost? Și dacă nici eu nu mai apar pe TV, înseamnă că nu mai apare nimeni.

Cât câștigă Emilia Ghinescu din Youtube?

200 de lei, atâta am luat. Poți să trăiești cu 200 de lei un an, ca artist? Nu poți să trăiești, n-ai cum. Dacă n-aș mai cânta și ar trebuie să trăiesc din drepturi de autor, aș putea să trăiesc? Și de pe YouTube, cât să câștigi?

Printr-o minune, într-o lună poți să faci 1.500 de euro, dar trebuie să bagi în YouTube de-ți vine rău… În general, se câștigă 2-300 până în 500 de euro, dar, la fel, poți să trăiești cu banii ăștia?”, ne-a mărturisit, ofuscată, Emilia Ghinescu.