Emilia Ghinescu, dezvăluiri despre drama care i-a marcat viața: ”Fugeam pentru că nu mai puteam”

Vedeta a făcut dezvăluiri despre drama care i-a marcat viața. Interpreta a povestit că a suferit foarte multe lovituri și bătăi din partea bărbatului despre care credea că îi este tată biologic, dar adevărul era cu totul altul.

Drama care i-a marcat viața cântăreței Emilia Ghinescu. Vedeta a trăit o copilărie grea

Emilia Ghinescu avea aproximativ 10 ani când a aflat că figura paternă nu îi este rudă de sânge. a îndurat multă suferință din partea bărbatului cu care era căsătorită mama sa.

„Când am aflat că el nu este tatăl meu natural, am început să înțeleg de ce mi se întâmplau toate lucrurile. Aveam 10 ani, după ce am învățat să citesc am găsit certificatul de naștere, am întrebat-o pe bunica și mi-a explicat ce s-a întâmplat și care e adevărul.

Când ajungeam la Pitești, la părinții mei, pentru mine era nefericirea într-un cuvânt! Bunicii știau să mă iubească, acasă nu mă simțeam iubită, mama și ea era chinuită și bătută de tata.

De multe ori am fugit de acasă la țară, undeva la 60 de kilometri de Pitești, în toiul nopții, iarna, nu avea importanță. Fugeam pentru că nu mai puteam”, a povestit artista în emisiunea La Măruță, de la .

Emilia Ghinescu, viață grea din cauza tatălui vitreg

Emilia Ghinescu și-a amintit un episod pentru care a luat bătaie, precizând că și mama sa a dus o viață grea din cauza bărbatului cu care era căsătorită. de muzică populară nu a fost susținută de mama sa nici în carieră.

„Mama făcuse un platou cu salată boeuf, eu, mică fiind, nu am ajuns să iau platoul din frigider, l-am scăpat pe jos și salata s-a împrăștiat. Când a venit tata, bătaia pe care am mâncat-o a fost…

M-a luat efectiv de picioare și m-a bătut cu capul în jos, am mâncat bătaie invers. Ne bătea cu cureaua sau cu furtunul de la mașina de spălat”, a completat artista, în același show TV.

În cele din urmă mama artistei a divorțat de partenerul de viață care era foarte agresiv. Artista s-a bucurat când a aflat vestea. Blondina nu și-a cunoscut tatăl biologic, deși știe că are frați din partea acestuia.