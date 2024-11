Emilia Ghinescu este gata să-și refacă viața. Ce calități trebuie să aibă viitorul iubit: „Am deja multe răni”

După ce a încheiat anul trecut o relație care a durat aproximativ 13 ani, Emilia Ghinescu consideră că poate avea o nouă relație. Mamă a unei fetițe și trecută de 46 de ani, însă, nu poate accepta pe oricine în viața sa.

Emilia Ghinescu a spus ce își dorește de la viitorul iubit

Emilia Ghinescu și fostul său iubit, Sebastian, au fost împreună timp de 13 ani și rodul iubirii lor este fetiță. Toată lumea aștepta o nuntă, , anul trecut

De atunci, cunoscuta artistă de muzică de petrecere s-a axat pe dezvoltarea personală. Și-a dat timp pentru a asimila schimbările din viața sa, iar acum se consideră pregătită pentru o nouă relație.

Dar, în sufletul său, se teme să nu fie din nou rănită. „Mi-e teamă să nu fiu din nou rănită, folosită, minţită şi aşa mai departe. Îmi e teamă de lucrurile acestea, sunt lucruri pe care le-am trăit în relațiile mele și nu aş vrea să le mai trăiesc.

Am o vârstă și vreau să fiu un pic mai selectivă. Este clar că în casa mea nu voi mai aduce un bărbat ca și când ar fi relația mea stabilă, exclus, dar eu ca femeie nu pot să stau singură. Am 46 de ani, nu mă consider încă babă”, a declarat Emilia Ghinescu, la

Ce criterii trebuie să îndeplinească bărbatul care vrea să o cucerească

Emilia Ghinescu nu se ferește să recunoască faptul că și-ar dori pe cineva alături, dar nu pe oricine. Viitorul său partener trebuie să îndeplinească anumite criterii, unul dintre ele fiind acela de a se cunoaște în viața reală.

„Nu am respins, eu sunt dornică, dar îmi este de ajuns să stau de vorbă o jumătate de o oră cu un om, aşa face to face, să știu. În primul rând, nu stau de vorbă cu oameni pe care îi cunosc pe internet. Omul respectiv trebuie să aibă un background în spate.

În general, sunt oameni pe care eu îi cunosc și cam știu ce au așa în spate și cu toate astea îmi este foarte greu mie să cred în cineva și să consider că merită să pun în palma cuiva sufletul meu. Are deja multe răni.

Dar încă se văd cicatricile oricât de mult aş încerca eu să le vindec.(…) Nu vreau să mai vină cineva și peste rănile acelea vechi să taie. Omul care vine lângă mine trebuie să înțeleagă de ce am nevoie”, a subliniat Emilia Ghinescu.