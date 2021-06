Emilia Ghinescu, hotărâtă să facă marele pas după 10 ani de relație. Când este programată nunta

Frumoasa solistă în vârstă de 43 de ani a mărturisit că povestea de dragoste cu actualul iubit decurge foarte bine, asta după ce oamenii din jur nu credeau că vor rezista unul lângă celălalt nici 2 săptămâni. Iată că au trecut 10 ani, aniversați pe 9 iunie și acum sunt gata de nuntă.

Interpreta de muzică populară este hotărâtă să facă marele pas din nou, dezvăluind că marele eveniment va avea loc chiar anul acesta. Mai exact, nunta ar urma să fie în toamnă, undeva prin luna octombrie când nu este foarte cald afară.

Emilia Ghinescu visează la o nuntă restrânsă, la care să ia parte familia și prietenii apropiați. În plus, cununia va fi organizată în aer liber, mărturisind că și-ar dori să fie la mare sau poate într-o stațiune montană.

Emilia Ghinescu, pregătită de nuntă. Evenimentul are loc după 10 ani de relație cu Sebastian

Garden party este teama aleasă de , care nu dorește un meniu tradițional, ci unul pe placul său. Invitații se vor delecta cu fructe de mare și preparate din pește, în timp ce muzica va fi fără prea mult zgomot.

Totul pare să fie pus la punct pentru ziua în care Emilia Ghinescu va îmbrăca rochia de mireasă, care de altfel nu va fi una tip prințesă. Nașii sunt aleși și ei pentru cel mai importantă zi din viață blondinei și a lui Sebastian Albăstroiu.

Părinții spirituali sunt nimeni alții decât Nicoleta și Ioan Niculae, cu care are o relație foarte apropiată de foarte multă vreme și cu care simte că sunt pe aceeași lungime de undă. Ei sunt și nașii fetiței lor, Anastasia.

„În toamna, prin octombrie, vom face cununia, vrem să nu fie foarte cald afară. Noi nu facem nuntă foarte mare, cu mulți invitați. Am mai fost mireasă și știu cum e. Ne dorim o petrecere restrânsă, cu rudele și familia.

Petrecerea va fi undeva la Sinaia sau la mare. Aș vrea un garden party. Să nu aud muzică, să nu aud bubuială. Nu vreau să fie sarmale la nuntă, ci să avem un bufet suedez. Eu iubesc peștele, fructele de mare. Cred însă că la mare avem și locația, nașii noștri au un hotel acolo.

Nașii vor fi Nicoleta și Ioan Niculae. Am rezonat cu ei și ei cu noi și suntem lângă dânșii de atâția ani. Și la bine, și la rău. Nu o să am o rochie de prințesă, că am 43 de ani. Nu mai pare potrivită”, a declarat Emilia Ghinescu în emisiunea de la Prima TV.

Emilia Ghinescu, lună de miere într-un loc însorit. Ce destinație a ales

Interpreta i-a spus lui Cristi Brancu că petrecerea va fi una dublă, asta pentru că nu este cununată nici civil cu iubitul ei, deși au împreună o fetiță. În plus, solista a fost cerută de două ori în căsătorie până acum, dar așteaptă și al treilea inel de logodnă.

Emilia Ghinescu este nerăbdătoare să pună la punct toate detaliile despre nuntă, dar se gândește și la luna de miere pentru care are deja câteva destinații turistice, toate în zone cu mult soare și plajă. Artista vrea să meargă în Maldive, Bali.