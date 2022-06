Emilia Ghinescu, în lacrimi la Pro TV. Cel mai mare regret al artistei: „Până am ajuns, s-a sfârșit totul”

Emilia Ghinescu a vorbit despre cele mai grele momente prin care a trecut de-a lungul vieții. Artista nu a avut o copilărie deloc ușoară, fiind supusă bătăilor crunte ale tatălui vitreg. Cântăreața a dezvăluit care este cel mai mare regret al său.

Cel mai mare regret al Emiliei Ghinescu, dezvăluit la Pro TV. Artista, cu lacrimi în ochi

Emilia Ghinescu a declarat că , a îndurat bătăi crunte din partea tatălui vitreg, până la vârsta de 10 ani, atunci când părinții săi au divorțat. Refugiul cântăreței au fost bunicii, la care nu de puține ori a fugit de acasă în căutarea liniștii.

„Eu mă știu la țară, la bunicii mei. În momentul în care veneam acasă la Pitești, la părinții mei, pentru mine era fericirea într-un cuvânt. Bunicii mei știau să mă alinte, știau să-mi facă toate poftele, știau să mă iubească.

De foarte multe ori am fugit de acasă la bunicii mei, care stăteau foarte departe, pe ploaie, pe vreme urâtă…”, a povestit Emilia Ghinescu

„Până am ajuns eu, s-a sfârșit totul”

Cel mai mare regret al Emiliei Ghinescu este acela că nu a putut fi alături de bunicul său în ultimele clipe de viață. Artista se afla în acel moment la un eveniment și a ajuns acasă mult prea târziu.

„Eu tată l-am considerat pe bunicul. Atât de mult m-a iubit, atât de mult s-a mândrit cu mine. A murit cu focul ăsta, că nu a apucat ă mă vadă mai mult…

Îmi e greu. Nu-mi amintesc ultima discuție cu el. Asta pot să spun că a fost cea mai mare durere a mea, că nu am putut să-l văd când a murit. Eram undeva departe, la un eveniment, și până am ajuns eu, s-a sfârșit totul”, a dezvăluit Emilia Ghinescu.

Decizia luată de Emilia Ghinescu după moartea bunicului

După moartea bunicului, Emilia Ghinescu a luat o decizie importantă. Nu a putut să o lase pe bunica sa singură la țară, astfel că, în prezent, locuiește cu ea la Pitești. Cântăreața i-a amenajat chiar și camera asemenea celei în care bătrâna a trăit toată viața.

„Bunica e la mine, nu am putut s-o las acolo. În casă la mine are camera ei, făcută exact ca la țară. I-am adus…cum se pun pe pereți, mochete, carpete, prosoape…

I-am pus pozele cu bunicul, cu toate. Camera de la țară, i-am făcut-o eu la Pitești. Cât trăiesc, va rămâne neschimbată”, a declarat Emilia Ghinescu.