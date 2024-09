Emilia Ghinescu, pe patul de spital, cu branula în mână. Ce se întâmplă cu cântăreața de muzică populară

Emilia Ghinescu, , cu branula în mână. Ce se întâmplă cu cântăreața de muzică populară. Vedeta în vârstă de 45 de ani se află într-o unitate medicală privată de pe teritoriul țării noastre.

Emilia Ghinescu, imagine de pe patul de spital, cu cateter în venă. Ce a pățit cunoscuta . Solista originară din Pitești i-a speriat, cu siguranță, pe cei care o urmăresc pe rețelele de socializate.

Cântăreața a îngrijorat foarte multe persoane după ce a postat în urmă cu ceva vreme o fotografie în care apare cu o branulă. Îndrăgita artistă nu a oferit explicații despre starea sa de sănătate, însă poza este foarte explicită.

Cel mai probabil nu a pățit nimic grav și doar a mers la doctor pentru vitaminizare, pentru concertele pe care le are de susținut în perioada imediat următoare. Are un program foarte încărcat și solicitant și este mereu pe drumuri.

Peste două luni Emilia Ghinescu susține un spectacol grandios la Sala Palatului, alături de interpreți de renume din România. Cântăreața de muzică populară i-a îndemnat pe fanii săi să cumpere bilete pentru eveniment.

Acesta se va desfășura pe 26 noiembrie 2024, de la ora 19:00. Biletele au fost puse deja în vânzare pe mai multe platforme. Concertul se intitulează „Valentin Sanfira și Lăutarii lui Botgros – Din copilul de la țară”.

Emilia Ghinescu, dezvăluiri despre începuturile carierei muzicale

Emilia Ghinescu a făcut de-a lungul timpului mai multe dezvăluiri despre începuturile carierei muzicale. A avut parte de multe piedici pentru că mama sa nu a fost de acord să cânte la nunți, deși avea talent în această direcție.

„La 12 ani am cântat la prima nuntă. Întotdeauna am făcut toate demersurile ca să finalizez ceea ce mi-am dorit. Nu mă interesa ce spune lumea, aveam foarte mare voință. Pentru că toată lumea era împotriva mea, am zis să merg eu singurică.

Am mers la un centru cultural, o trupă de baieți, Junior 2000, m-au luat să cânt cu ei. Așa am început să avem evenimente, ei au venit acasă la mama să-și asume răspunderea”, a povestit Emilia Ghinescu într-o emisiune TV, conform .