Emilia Șercan, acuzaţii şocante în războiul cu Mircea Geoană: “Am primit ameninţare cu moartea, care are legătură cu dezvăluirile mele despre plagiatul tezei de doctorat a lui Geoană!”

Jurnalista specializată în astfel de dezvăluiri a anunțat, de asemenea, că directorul Bibliotecii Naționale, Adrian Cioroianu, a fost informat de către procurori că are calitatea de inculpat într-un dosar deschis pentru divulgare de informații secrete.

Emilia Șercan susține că a fost amenințată cu moartea

în cazurile în care Șercan dezvăluie un presupus plagiat. ”Parchetul Tribunalului Bucureşti i-a comunicat azi, oficial, calitatea de inculpat lui Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naţionale, în dosarul deschis pentru divulgare de informaţii secrete sau nedestinate publicităţii, după ce în februarie a divulgat pe Facebook faptul că am cerut verificarea tezei de doctorat a lui Mircea Geoană. Până astăzi, Adrian Cioroianu a avut calitatea de suspect în acest dosar.

Schimbarea de încadrare juridică indică finalizarea cercetării penale şi o potenţială trimitere în judecată”, a scris Emilia Șercan pe Facebook, conform Jurnalista a mărturisit că nu știe cum se va finaliza acest dosar, pentru că ”nu are încredere în organele de urmărire penală”. Cât despre presupusa amenințare cu moartea, rămâne de văzut ce dovezi vor fi prezentate publicului larg în acest sens.

O să spun un lucru despre care nu am vorbit public până acum, dar care are legătură cu greutatea cu care, personal, îmi fac meseria. Şi este tot despre teza de doctorat plagiată a lui Mircea Geoană. La sfârşitul lunii august, după ce Comisia de Etică a ASE a dat acel mizerabil verdict de neplagiat, am primit o nouă ameninţare cu moartea, care are legătură exact cu dezvăluirile mele despre teza lui Geoană.

Dosarul a ajuns tot la Parchetul Tribunalului Bucureşti, la acelaşi procuror din cazul Cioroianu. Şi, uite aşa, m-am întors de unde am plecat: la nesfârşita oboseală de a-ţi face meseria fără grija că cineva va încerca cumva să te blocheze sau să te oprească”, s-a plâns Emilia Șercan. Adrian Cioroianu dezvăluise la începutul anului 2024 că Emilia Șercan a solicitat să studieze teza de doctorat a lui Mircea Geoană.

Emilia Șercan a mai fost amenințată cu moartea în trecut

Cu toate acestea, această ”informație” nu era destinată publicității. Cioroianu s-ar fi supărat pentru că Șercan l-a criticat pentru ”atmosfera dezolantă” și pentru frigul în care se studiază în sălile de lectură din instituție. În urmă cu doi ani, Emilia Șercan făcea o nouă ”dezvăluire” bombă și îl acuza pe Nicolae Ciucă că a plagiat în teza de doctorat.

Și în acel caz ar fi primit amenințări cu moartea, cu toate că Parchetul Sectorului 4 a decis să renunțe la urmărirea penală pe motiv că ”nu există un interes public în urmărirea faptei”. Și atunci, Emilia Șercan se plângea pe Facebook că justiția nu își face treaba. Emilia Șercan ar fi primit mesajul de amenințare pe 19 ianuarie 2022, după ce a divulgat plagiatul.

”Îți vom trimite umbre la muncă, în casă, peste tot pe unde te miști și a-i să simți prezența lor peste tot, inclusiv în intimitatea ta, dacă ai făcut la ordin această afirmație. Roagă te la Dumnezeu să ai dreptate…!”, este mesajul pe care jurnalista susține că l-a primit. Ulterior, a venit și mesajul pe Facebook, în care jurnalista își manifesta lipsa de încredere în justiție.

”O instituție a statului român, care are menirea să își apere cetățenii, spune că nu există interes public în a investiga amenințările primite de un jurnalist după ce a dezvăluit că prim-ministrul țării e un impostor”, a explicat Șercan. Jurnalista era convinsă că Nicolae Ciucă a fost protejat pentru că se apropia campania electorală.

Trebuie menționat că în cazul lui Mircea Geoană, Comisia de Etică a Academiei de Studii Economice a decis că Mircea Geoană a plagiat doar 43 de rânduri și 2 tabele în teza de doctorat, astfel că plagiatul ar fi de fapt sub 1%. În cazul lui Nicolae Ciucă, justiția din România a decis că lucrarea sa nu poate fi analizată.