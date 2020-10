Medicul Emilian Imbri anunță dezastrul: ”Abia am început. Numărul de infectări va crește”

Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Dr. Victor Babeș” din Capitală, Emilian Imbri, a transmis un mesaj alarmant.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acesta consideră că situația creată de COVID-19 a scăpat de sub control. ”Trecem de tot ce ne-am imaginat și trebuie să apelăm la rezerve”, a declarat Imbri la România TV.

Discursul șefului de la Victor Babeș vine pe fondul depășirii pragului de 3.500 de cazuri într-o singură zi. Rata de incidență a ajuns la 2,39 la mia de locuitori în Capitală, iar numărul persoanelor decedate continuă să crească.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emilian Imbri dă o veste îngrijorătoare

“Din păcate, doar noi ne îngrijorăm, după care am încercat să speriem, că asta am făcut, în speranța că atragem atenția (…) Și tot nu am reușit. Astăzi, vă rog să rețineți, eu consider că abia începem și că, începând de mâine, numărul de infectări va crește.

Partea proastă este că nu mai crește într-o progresie simplă aritmetică. Dacă lucrurile sunt reale și nu văd de ce nu ar fi reale, atunci trecem de tot ce ne-am imaginat și trebuie să apelăm la rezerve”, a declarat Emilian Imbri.

ADVERTISEMENT

În ultimele 24 de ore au fost raportate 59 de decese. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.854. Dintre acestea, 629 sunt internate la ATI.

”Chiar dacă acum avem suficiente locuri în spital, în secţiile de terapie intensivă, lucrul ăsta poate să se schimbe într-un timp relativ scurt şi atunci trebuie, probabil, o gândire şi pe un termen nu foarte lung, de două săptămâni ca să spunem aşa, ce se întâmplă dacă avem în continuare acest număr de cazuri. (…) Dacă facem o reprezentare grafică remarcăm o creştere care se accelerează pe măsură ce numărul de cazuri creşte şi practic transmiterea comunitară se extinde. (…) Aceste 400 de paturi care sunt disponibile în momentul de faţă se pot ocupa în câteva zile”, a declarat Alexandru Rafila.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Secretarul de stat Raed Arafat crede că sunt necesare măsurile de izolare locale și regionale pentru oprirea coronavirusului.

„Noi am zis că vom merge pe ideea măsurilor zonale sau regionale, dar este clar că never say never, niciodată să nu spui niciodată. Nu ştim cum va evolua şi este posibil la orice moment, dacă evoluţia va fi una dramatică, să se ia măsuri mai drastice. Dar intenţia este să se ia măsuri pe localităţi, pe zone”, a spus șeful DSU.

ADVERTISEMENT