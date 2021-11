Emilian Imbri, despre noua variantă Covid-19: „Următorul tip de virus o să aibă 40-50 de mutații. Va fi un dezastru!“

Epidemiologul Emilian Imbri a declarat că îi este teamă de ce ar putea să genereze această și că am putea să ne confruntăm cu un dezastru.

„Nu are nimeni mai mult decât puținele amănunte transmise de specialiști. Ar trebui să ținem seama de ele și, din fericire, avem aproape doi ani de experiență în lupta cu un virus care are o putere de a se antrena și înarma cum nu cred că s-a văzut până acum la alte virusuri. Ne putem aștepta la un virus de îngrijorare, iar atunci într-adevăr va fi un dezastru, pentru că am văzut ce se întâmplă la noi, în ce măsură sunt respectate măsurile elementare, cum sunt ignorate și cum noi găsim o bucurie în a păcăli sistemul de sănătate“, a spus el la .

„Noi avem vaccin să dăm și Africii, dar nu ne vaccinăm“

„Doamne-ajută că nu am fost noi țara în care a apărut această tulpină, că eram de pomina lumii. Am văzut că mutația apare unde nu e vaccin sau unde nu se respectă măsurile“, a continuat epidemiologul.

În opinia sa, este nevoie de decizii curajoase ale autorităților pentru ca România să treacă mai ușor prin această încercare. „Dacă noul ministru al Sănătății are curajul să instituie măsurile pe care alte țări le-au luat deja, noi vom trece mai ușor, dar nu vom scăpa”, a spus el.

Emilian Imbri a explicat că apariția mutației a fost favorizată de nevaccinare, iar România riscă foarte mult. „Din păcate Africa nu are vaccin, că s-ar vaccina. Noi avem vaccin să dăm și Africii, dar nu ne vaccinăm, că avem o teorie a drepturilor omului“, a spus el.

„Mi-e teamă de ce ar putea să genereze această formă de virus“

Epidemiologul a mărturisit că se teme de potențialul noii tulpini și că, dacă nu va crește, omenirea nu va mai putea face față ritmului în care se schimbă coronavirusul: „Mi-e teamă de ce ar putea să genereze această formă de virus. Vă spun sigur că următorul tip de virus o să aibă 40-50 de mutații, poate chiar mai mult, și atunci să te ții, să faci vaccinuri care chiar să te mai poată proteja.“

„Singura formă e prevenția și singura metodă de prevenție pentru ce va veni este să te ferești: să porți mască, să te speli, să eviți aglomerația, și să ne vaccinăm”, a subliniat Emilian Imbri.

Teama de noua tulpină taie legăturile cu Africa de Sud

Tot mai multe țări rup legăturile de transport cu Africa de Sud, țară în care a fost depistată o nouă variantă de coronavirus, B.1.1.529, de patru ori mai contagioasă decât varianta Delta și susceptibilă că ar putea fi rezistentă la vaccinare și la trecerea prin boală.

Marea Britanie și Israel au decis să interzică orice călătorii din și în Africa de Sud și unele țări vecine.

Comisia Europeană va propune, în strânsă coordonare cu statele membre, activarea „frânei de urgență” pentru a opri călătoriile aeriene din regiunea sud-africană din cauza variantei de îngrijorare B.1.1.529, a anunțat Ursula von der Leyen într-un mesaj publicat pe Twitter.

Tulpina B.1.1.529 a fost identificată marți și prezintă „un număr extrem de mare” de mutații. Proteina spike arată diferit de versiunea folosită pentru conceperea vaccinurilor. Potrivit datelor prezentate joi de oamenii de știință sud-africani, noua tulpină ar fi de patru ori mai contagioasă decât cea mai răspândită variantă Delta.

Experții Organizației Mondiale a Sănătății vor avea astăzi o reuniune cu responsabilii sud-africani din domeniul sănătății pentru a evalua evoluția situației din această țară.