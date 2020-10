Emilian Imbri: Nu mai ai resurse la finalul pandemiei când scoți singurele 2 tancuri la început

Medicul Emilian Imbri spune că România și-a epuizat la început de pandemie toate măsurile pentru limitarea răspândirii bolii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Într-o țară săracă, când scoți singurele două tancuri la început și îți sunt distruse, nu mai ai resurse pentru la final. Noi am făcut tot ce s-a putut la început”, a declarat Imbri la TVR.

Acesta consideră că odată cu primele etape de relaxare, transmiterea virusului a început să crească. ”Populația nu mai putea fi ținută pentru că riscul era să înceapă acele manifestații care sunt acum în alte țări”, a precizat managerul de la Victor Babeș.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emilian Imbri: Am scăpat hățurile în septembrie. Italia a pierdut o generație

”Noi suntem atipici. Noi am fost martorii a ceea ce s-a întâmplat în China, Spania și Italia, martorii acelei avalanșe de decese și de îmbolnăviri. Am avut timp să ne speriem și am luat măsuri înainte să fie declarată la noi situația gravă. Am intrat în stare de urgență, am închis școlile, am trecut la lucrul de acasă, au început să se dea amenzi, deci lucruri pe care alte țări nu au avut timp să le mai facă. Și atunci, când au ajuns la noi primele valuri de viruși, noi eram pregătiți.

Am întrerupt practic virusul. Atunci se punea problema de ce suntem noi așa și nu facem ce fac țările celelalte. Țările celelalte nu au apucat să facă treaba asta. A murit o generație în Italia,” a declarat Emilian Imbri.

ADVERTISEMENT

Șeful de la Victor Babeș crede că situația fost scăpată de sub control în luna septembrie.

”Am scăpat hățurile undeva spre septembrie când s-au terminat concediile, au început școlile, munca a început peste tot, a început aglomerația în mijloacele de transport. (La alegeri – n.r.) au fost niște măsuri atât de severe încât, practic, nu prea ai apucat să ștampilezi virusul. Toate lucrurile astea au dus la o creștere a numărului de îmbolnăviri pentru că și copiii sunt purtători și au mers spre bunici, părinții au început să-i lase cu bunicii. Sunt lucruri firești”, a precizat Emilian Imbri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Managerul spitalului din București a spus că nu mai există locuri nici la terapie intensivă și nici în general, pentru pacienții cu forme mai puțin grave ale bolii.

”La terapie intensivă nu avem locuri libere. În momentul în care se eliberează un loc, urmează o perioadă foarte rapidă în care se face dezinfecția acelui loc și deja este în așteptare o persoană care fie că vine din spital, pentru că în timpul nopții i s-a înrăutățit starea, fie că e adusă de ISU din alt spital sau din alt oraș.Acum spitalul este plin. 540 de paturi sunt toate ocupate, atât în «Babeș» – 440 și în Pipera avem cel puțin 90. Poate mai sunt acolo 4-5 locuri, dar Pipera nu este un loc unde poate să ajungă un bolnav care are simptome, acolo ajung persoane fără simptome sau cu o simptomatologie ușoară” – Emilian Imbri.

ADVERTISEMENT