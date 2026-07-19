Emiliano Martinez, dezvăluire emoționantă înaintea marii finale cu Spania de la CM 2026: „Uneori plâng când mă gândesc la asta”

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Conferința de presă premergătoare marii finale de la , meci ce va fi disputat de Spania și Argentina, a consemnat o premieră în istoria fotbalului. Pentru prima dată, reprezentanții celor două pretendente la trofeu au stat de vorba cu jurnaliștii cu două zile înaintea confruntării directe de la New York, unul dintre aceștia fiind goalkeeper-ul „pumelor”, Emiliano „Dibu” Martinez (33 de ani), care a făcut niște declarații cu adevărat emoționante.

Emiliano Martinez, declarații emoționante înainte de Spania – Argentina, marea finală de la CM 2026

Duelul cu Spania de pe MetLife Stadium reprezintă cea de-a doua finală consecutivă pentru portarul Argentinei și al lui Aston Villa, la patru ani distanță după ce acesta a aparat buturile „albiceleste” și la triumful de la CM 2026, turneu final găzduit de Qatar. Martinez a abordat fără ezitare mai multe subiecte propuse de jurnaliști, de la emoțiile care îi încearcă pe jucătorii argentinieni, până la caracterizări ale adversarilor de duminică seară.

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„Ceea ce trebuie noi să facem este să câștigăm, doar pe asta ne concentrăm. Nici eu și nici colegii mei nu ne gândim la altceva. Depășirea tuturor dificultăților întâmpinate la acest turneu final este meritul întregii echipe, de ani de zile construim ceva ce este greu de descris în cuvinte. Uneori plâng singur, când mă gândesc la ce am realizat împreună în ultimii ani. Rămâne să ne bucurăm de acest moment. Ca fotbalist profesionist, nu realizezi unde te afli, așa că trebuie să ne bucurăm de clipă deoarece ea va fi amintită toată viața.

Adevărul este că mă simt foarte calm. Mulți oameni consideră că un portar joacă bine doar când salvează, dar este mult mai mult de atât: să ieși la o centrare, să fii calm când mingea se întoarce… acestea sunt aspecte fotbalistice care le demonstrează colegilor mei faptul că ‘Dibu’ este calm. Eu trebuie să le ofer siguranță din spate, ei sunt foarte buni și astfel se concentrează doar pe atac. Vom avea parte de cea mai mare provocare, pentru că Spania este o echipă foarte puternică, care va încerca să nu ne lase să respirăm. Dar suntem pregătiți. Am arătat până acum că știm să și suferim”, a declarat portarul argentinian.

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„Dibu” Martinez, un adevărat model pentru copiii din Argentina

În încheierea discursului, portarul „pumelor” a explicat și cât de fericit și mândru este după ce a observat câți copii și tineri din vor să se apuce de fotbal și să devină portari, asta după ce l-au văzut pe „Dibu” scriind istorie apărând buturile țării sale.

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„Este extraordinar să vezi atâția tineri care vor să devină portari. Le spun mereu părinților să-și îndrume copiii să devină atacanți, nu portari. Această poziție este foarte dificilă. Le spun adesea să muncească și mă bucur din suflet că mă vad drept un exemplu de sacrificiu și de depășire a dificultăților. Eu am fost mereu un fanatic al echipei naționale. Când am plecat în Anglia, am avut mereu în minte ideea de a fi portarul Argentinei.

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Am jucat în echipele de juniori, dar când am ajuns la echipa de seniori am simțit că nu a fost ceva nou pentru mine. Important a fost și este în continuare să ne identificăm cu oamenii. Să fim argentinieni, să vorbim pe teren, nu în afara lui. Băieții din echipa națională provin din familii modeste, suntem oameni ai căror părinți muncesc foarte mult și avem o coeziune în grup. Noi reprezentăm toți oamenii muncitori din Argentina”, a concluzionat acesta.