Emiliano Martinez, dezvăluiri uluitoare după finala Europa League! A păstrat poarta intactă cu un deget rupt și a fost sunat de Lionel Messi imediat după meci

Emiliano Martinez (33 de ani) este unul dintre cei mai subapreciați portari din lume, însă nu pentru valoarea sa, care este certă, ci mai degrabă pentru caracterul său. Argentinianul își tachinează foarte mult adversarii în timpul unui meci, le transmite cuvinte greu de reprodus și are gesturi inexplicabile. Pe plan sportiv, el este unul dintre goalkeeperii de top, iar în finala Europa League a păstrat poarta intactă, deși s-a accidentat la încălzire.

„Dibu” Martinez a păstrat poarta intactă cu un deget rupt! Povestea finalei Europa League

Chiar dacă reflexele sale sunt printre cele mai bune din lume, Emiliano „Dibu” Martinez nu a reușit niciodată să se impună la o echipă mare. El a avut șansa să apere poarta lui Arsenal, însă nu a confirmat, așa că a ajuns în Birmingham, la Aston Villa, formație la care apără de șase sezoane.

și și-a salvat naționala atât în prelungiri, când l-a parat pe Kolo Muani în situație de unu la unu, cât și la penalty-uri, când i-a blocat execuția lui Kingsley Coman, Emiliano Martinez cucerește un nou trofeu și bifează un record impresionant, după ce a câștigat toate cele șapte meciuri cu trofeul pe masă în care a evoluat.

🤯🇦🇷 Dibu Martínez ganó TODAS LAS FINALES QUE DISPUTÓ a lo largo de su carrera: 🏆 FA Cup vs Arsenal, 2020.

🏆 Community Shield vs Liverpool, 2020.

🏆 Copa América vs Brasil, 2021.

🏆 Finalissima vs Italia, 2022.

🏆 Copa del Mundo vs Francia, 2022.

🏆 Copa América vs Colombia,… — Sudanalytics (@sudanalytics_)

Înaintea meciului din Europa League, sud-americanul recunoaște că și-a rupt degetul la încălzire, însă asta nu l-a împiedicat să apere și nici nemții de la Freiburg nu au profitat de acest punct slab, trimițându-i doar două șuturi pe spațiul porții: „Ceea ce am realizat e foarte frumos. Sunt mândru de asta și continui să mă perfecționez cu fiecare meci. Astăzi mi-am rupt degetul în timpul încălzirii, dar orice rău are și o rază bună de speranță. Nu mi-am mai rupt niciodată un deget, dar de fiecare dată când prindeam mingea, simțeam cum degetul alunecă în direcția opusă. Acestea sunt lucruri prin care trebuie să treci”, a declarat Emiliano Martinez după meci.

ALARMA EN ARGENTINA 🚨 🇦🇷 Emiliano “Dibu” Martínez reveló que jugó la final de la Europa League lesionado y encendió la preocupación a semanas del Mundial 2026. — Canal Showsport (@ShowsportCanal)

Lionel Messi l-a sunat pentru a-l felicita după Freiburg – Aston Villa 0-3

, iar pentru Lionel Messi va fi „ultimul dans” la cea mai mare competiție fotbalistică din lume. Căpitanul naționalei sud-americane, Lionel Messi, nu a ezitat să-l felicite pe „Dibu” după ce a ridicat trofeul Europa League.

„Lionel Messi m-a sunat să mă felicite pentru câștigarea Europa League. M-am emoționat primind un mesaj de la cel mai mare fotbalist din istorie. I-am spus că avem de apărat Cupa Mondială. Voi da totul pe teren pentru a deveni campion mondial din nou”, a mai spus portarul lui Aston Villa.