Emily Burghelea a explicat motivul pentru care a demisionat de la Acces Direct pe canalul ei de Youtube. Video exploziv cu acuzații puternice

Emily Burghelea a explicat pe canalul ei de Youtube motivul pentru care a demisionat din postul de asistentă TV de la Acces Direct. Frumoasa blondină a mărturisit că nu mai vrea să ascundă agresiunile la care Vulpița este supusă de soțul ei, Viorel Stegaru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Azi mi-am dat demisia de la Acces Direct. Știu că mulți dintre noi mi-ați spus de-a lungul timpul că nu este în regulă să fac parte din acest format, dar în momentul în care am fost pusă să ascund niște agresiuni nu am mai putut.

Și asta pentru că am realizat și eu că nu este în regulă ce se întâmplă. Mai bine mai târziu decât niciodată, da, ați avut dreptate, trebuia să fac asta mai demult, dar astăzi s-a depășit cu mult limita”, a mărturisit fosta asistentă a Mirelei Vaida.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emily Burghelea și-a motivat demisia din postul de asistentă de la Acces Direct

Fosta concurentă din show-ul de modă „Bravo, ai stil!” de la Kanal D a dezvăluit spre finalul ediției Acces Direct de luni, 15 iunie, abuzurile la care este supusă femeia din Blăgești, Veronica Stegaru, care apare la Antena 1 de câteva luni bune.

Emily Burghelea nu s-a mai abține și a spus tot adevărul despre situația femeii, precizând totodată că prezentatoarea Mirela Vaida și producătorii emisiunii de la Antena 1 știau că Vulpița este agresată fizic de soțul ei, Viorel Stegaru.

ADVERTISEMENT

„Am fost pusă să ascund lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei, nu contează că este Vulpița, că sunt eu, că este orice altă femeie. Este mult sub demnitatea unei femei ce se întâmplă, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare.

Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că nu am făcut asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo, cu care de altfel m-am înțeles foarte bine. Am avut o relație super sudată, până astăzi când m-au pus să fac ceva ce nu am vrut să fac. Și nu pot să fac asta din principiu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu pot să tac când cineva vine la mine, se plânge și-mi spune că sunt singura variantă de scăpare, singura soluție, singura persoană care ar putea să o ajute pentru că restul se fac că plouă.

Nu vreau să fac mare tam-tam din chestia asta, doar că nu vreau ca vreuna dintre voi, fetelor care mă urmăriți, să fie călcată în picioare”, și-a motivat Emily Burghelea demisia din postul de asistentă TV de la Acces Direct.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tânăra a ținut să precizeze că nu dorește să intre în prea multe detalii legat de abuzurile la care este supusă Veronica Stegaru, femeia din Blăgești, județul Vaslui, care a ajuns vedetă la TV datorită emisiunii Acces Direct unde apare de mai bine de 4 luni.