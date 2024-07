Emily Burghelea, adevărul despre starea sa actuală. Ce se întâmplă după ce s-a operat: „Medicii vor hotărî”

Emily Burghelea este acum în sânul familiei, după ce recent a fost implicată într-un accident cumplit. De atunci, a trecut printr-o operație și nu știe dacă mai urmează altele, dar merge zilnic la control.

În ce stare se află acum Emiliana Burghelea

cu doar cinci minute înainte de ajunge la aeroport. Asta i-a provocat mai multe traumatisme la nivelul feței, dar fosta asistentă de televiziune este fericită că a scăpat cu viață.

și, chiar dacă a fost externată, nu stă prea mult departe de spital. „Mă simt amețită. Îmi simt fierul din cap. Simt cum se mișcă și mă gândesc cum va fi scos de acolo și dacă prin anestezie sau nu…

La spital am fost operată de o echipă de profesioniști care mi-au pus oasele feței în poziția lor naturală și cărora nu am cuvinte să le mulțumesc! Ei au zis că totul va fi bine. Stau sub monitorizare și vin zilnic la control… (…) În funcție de evoluție medicii vor hotărî dacă vor mai urma și alte intervenții…”, a spus Emiliana Burghelea pentru

Cine o ajută cu copiii

Emily Burghelea a inventat o poveste, astfel încât cei doi copiii ai săi să nu se sperie de vânătăi și bandaje. Astfel, acum, cei mici așteaptă „propriul lor unicorn”. Iar pentru ea, dincolo de aspectul fizic, contează că poate fi lângă ei.„

„Copiilor le-am explicat că mami și-a făcut un machiaj mai special și că își va dezvălui în curând (când o să-mi dau bandajul jos din cap) cea mai tare freză pe care o să o vadă vreodată. Iar acum sunt foarte nerăbdători să-mi dau bandajul jos! Se așteaptă să vadă primul lor unicorn în realitate!”, a adăugat Emily Burghelea.

Pe de altă parte, vedeta nu poate să se ocupe la fel ca înainte de cei mici. Și, în afară de soțul său, care i-a fost cel mai mare sprijin în această perioadă, a venit în ajutor și mama acestuia.

„Soțul meu m-a vegheat la aeroport, în avion apoi în toate spitalele pe care le-am colindat pentru a obține un diagnostic corect și complet… Mă susține și îmi spune că sunt fumoasă încontinuu pentru a-mi ridica moralul… Nu mi-aș vedea viața fără el…

Mi-ar fi fost teribil de greu să trec prin asta singură… Mama lui Andrei, mama soacră a venit la noi și a preluat toate activitățile casei, în acest moment stă ea cu copiii pentru că eu nu am voie să mă agit foarte tare și orice posibilă lovitură sau bruscare poate dăuna grav..”, a menționat Emily Burghelea.