Emily Burghelea, copleșită! Ce a primit de ziua ei de a plâns toată ziua

Emily Burghelea a petrecut alături de cei dragi de ziua ei, iar unul din darurile primite a emoționat-o până la lacrimi. Vedeta de la PRO TV a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum a sărbătorit de Florii.

Emily Burghelea, răsfățată de ziua ei de nume. Ce cadou special a primit

Puțină lume știe că pe nu e cheamă doar Emiliana, ci și Lăcrămioara. Cei dragi au vrut s-o cinstească așa cum se cuvine, iar vedeta a avut parte de Duminica Floriilor de momente pe care nu le va uita prea repede.

a postat un mesaj emoționant pe contul ei de Instagram, unul despre care ne-a mărturisit că l-a scris cu greu, printre șiroaie de lacrimi. „Am plâns foarte tare când am scris acel text pe Instagram”, a dezvăluit Emily Burghelea, pentru FANATIK.

În textul amplu pe care l-a publicat, Emily a vrut să aducă recunoștință tuturor oamenilor care contează cu adevărat în viața ei, în special mamei sale, care a avut probleme când o avea în burtică. Emily a spus că mama ei a ales să îi pună și numele Lăcrămioara pentru ca niciodată să nu aibă parte de lacrimi pe obraz, așa cum s-a chinuit ea.

„Mami a avut parte de o sarcină foarte grea cu mine si plină de riscuri. La naștere, mămica mea era să-si piardă viața… A rămas extrem de greu însărcinată, dar după ani de rugăciuni Dumnezeu a îngăduit să mă trimită în pântecele ei.

Chiar dacă a fost pe marginea prăpastiei, a ținut-o în viață să-și poată cunoaște fetiță. S-o poată crește, să-i poată oferi toată dragostea ei…”, este o parte a mesajului emoționant postat de Emily Burghelea, de ziua ei,

„Am primit un costum alb de la nași”

Revenind însă la lucrurile mai frumoase, Emily Burghelea a avut parte, așa cum vă spuneam, de o zi de onomastică cum nu visa. „Am petrecut în familie! În prima parte a zilei am fost la biserică. Apoi am fost în vizită la socrii mei. După aceea, am ieșit la masă cu nașii. A fost o duminică foarte frumoasă!

Am primit un costum alb de la nași, un costum pe care mi-l doream de foarte multă vreme. Pe lângă asta, bineînțeles că socrii mei mi-au luat și flori. Și Andrei m-a surprins cu un buchet uriaș de flori, așa, ca de Florii”, a declarat Emily Burghelea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Pentru Emiliana, cele mai valoroase cadouri nu sunt, însă, cele materiale! Vedeta de la Săriți de pe fix preferă mai degrabă prezența celor dragi decât banii în plic sau chestii scumpe.

„Cele mai excentrice cadouri mi se par cele care nu pot fi cumpărate”

„Cele mai excentrice cadouri mi se par cele care nu pot fi cumpărate. Pentru mine contează mai mult să am parte de timp de calitate, de o conversație savuroasă cu cei dragi… Lucrurile astea te împlinesc cu adevărat, dincolo de orice cadou ieșit din comun”, ne-a spus Emily.

De ziua ei a avut, așadar, parte de timp petrecut cu oamenii la care ține. A stat șapte ore la restaurant, cu nașii ei, lucru de care s-a mirat până și ospătarul, văzând cât de mult se bucură unii de ceilalți.

„Am stat 7 ore la restaurant cu nașii, iar la final ospătarul, care a fost foarte drăguț, ne-a zis că nu a mai văzut de multă vreme oameni care chiar să se bucure unii de prezența altora”, a adăugat Emily Burghelea, pentru FANATIK.