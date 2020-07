Emily Burghelea, despre coronavirusul de la Acces direct: „Are mai multă lume de acolo”

Emily Burghelea a aflat că Vulpița și Viorel au fost infectați cu noul coronavirus și a comentat situația creată la Acces direct, prima emisiune live închisă de acest virus.

Emily Burghelea crede că mai mulți angajați au coronavirus, în afară de Veronica și Viorel

Informația despre infectarea celor două personaje a apărut cu puțin timp înainte de emisiunea de azi, 23 iulie, iar știrea a fost confirmată apoi în cadrul Observatorului chiar de către prezentatoarea Mirela Vaida.

Emily crede că mai mulți angajați de la Acces direct au virusul, specificând totodată că ea nu se mai uită la emisiune de când și-a dat demisia în direct.

„Eu cred că, de fapt, are mult mai multă lume de acolo coronavirus, din moment ce chiar au luat măsuri și au închis emisiunea, adică astăzi s-a difuzat o emisiune înregistrată am auzit. Eu una, personal, nu mai urmăresc Acces Direct, pentru că, vă dați seama, nu este cel mai plăcut lucru pe care pot să-l fac”, a spus fosta asistentă a Mirelei Vaida pe Instagram.

Blondina a vorbit și despre războiul care continuă să existe între ea și emisiunea pentru care a lucrat.

Războiul dintre asistentă și Antena 1 continuă

Emily a spus că Antena 1 a dat-o în judecată pentru că ar fi stricat imaginea trustului, iar despre asta a avut câteva lucruri de precizat, tot pe Instagram.

„Ei mă dau în judecată pe mine pentru că le-am stricat imaginea, pentru că am spus în vlogurile mele ce cred ș ice consider. Într-o țară civilizată și într-o țară europeană ceva similar nu s-a întâmplat niciodată și n-o să se întâmple.

Și cred că oricât de mare ar fi trustful lor și oricât de mare putere ar avea nimeni n-o să le dea dreptate vreodată pentru că nu au dreptate”, a mai spus Emily.

Cât despre noua asistentă, Emily a spus: „Adică dacă ea este dispusă să facă niște chestii pe care eu nu am fost dispusă să le fac, treaba ei. Ea mi se pare drăguță, am văzut-o chiar în prima zi în care a fost la Acces Direct pentru că atunci m-am dus să-mi iau hainele.”

