Emily Burghelea a făcut câteva dezvăluiri emoționante despre soțul ei, pe care îl ține „ascuns”, pentru că acesta nu dorește să-și dezvăluie identitatea. Fosta asistentă de la Antena 1 a postat pe contul de Instagram câteva gânduri personale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Însărcinată în luna a șaptea, blondina a recunoscut că nu s-ar fi văzut o mămică atât de tânără, însă acest gând a dispărut atunci când l-a cunoscut pe Andrei. Vedeta a simțit imediat că el va fi tatăl copiilor ei.

În același timp, Emily a dezvăluit că relația lor nu a fost întotdeauna așa cum este la momentul actual, iar cei doi au fost despărțiți, la un moment dat, înainte de a-și uni destinele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emily Burghelea, dezvăluiri despre relația soțul ei: „Trebuie să avem încredere în Dumnezeu”

Emily Burghelea s-a căsătorit recent cu iubitul ei, Andrei, a cărui identitate o ține ascunsă, la dorința bărbatului. Cei doi sunt foarte fericiți și trăiesc o poveste de dragoste frumoasă, iar acum urmează să devină părinți. Fosta asistentă de la „Acces Direct” și-a ținut sarcina ascunsă timp de șapte luni.

În urmă cu câteva zile, frumoasa blondină le-a dat vestea cea mare fanilor, care au feicitat-o și i-au transmis sute de gânduri bune. Emily a postat pe Instagram o scurtă poveste despre relația cu soțul ei, care nu a fost întotdeauna roz. Tânăra nu s-ar fi așteptat să rămână însărcinată la o vârstă atât de fragedă (aproape 22 de ani).

ADVERTISEMENT

Acum se iubesc mult și nu-și pot imagina viața unul fără altul, însă lucrurile nu au fot întotdeauna atât de simple pentru Emily și Andrei. Vedeta a explicat totul în postarea care i-a surprins pe fani, unde a mărturisit că ea și partenerul ei au fost o vreme despărțiți, lucru care i-a adus multă suferință.

„Așa cum am spus și la Teo, nu m-aș fi văzut mămică atât de tânără, însă când l-am cunoscut pe el am știut că va fi tatăl copiilor mei. Mi-a dat curajul, siguranța și încrederea de care am avut nevoie ca să fac acest pas, iar acum sunt mai fericită ca niciodată. Avem o relație atât de închegată și frumoasă încât știu sigur că nimeni și nimic pe lumea asta nu ne mai poate despărți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Să știți că nu a fost totul mereu roz între noi. Am trecut și prin momente dificile fără de care, sinceră să fiu, nu cred că am fi ajuns aici. Când ne-am despărțit, în prima relație pe care am avut-o, am intrat în perfuzii la propriu. Am suferit mult pentru că știam că el este sufletul meu pereche, însă orgoliul ne-a despărțit atunci. Dumnezeu știe cel mai bine cum să așeze lucrurile.

tunci nu era pregătit. Era un casanova. Muncea mult, petrecea mult, avea alte priorități, ca și mine de altfel. Destinul a făcut să ne reîntâlnim și să ne dorim amândoi același lucru în același timp. O familie. De atunci a început totul…. #lovestory. Dacă mi-ar fi spus cineva în momentele grele că vom ajunge aici, nu aș fi crezut. Asta este o lecție. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Infinită!”, a scris frumoasa blondină.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De ce și-a ascuns sarcina Emily Burghelea

Emily Burghelea a dezvăluit că este însărcinată în urmă cu câteva zile, după ce și-a ascuns sarcina timp de șapte luni. Fiind o persoană foarte superstițioasă, care crede în energii, fosta asistentă a Mirelei Vaida a vrut să se asigure că bebelușul este în regulă înainte de a face publică vestea cea mare.

Vedeta a fost în culmea fericirii atunci când a aflat că poartă un copil în pântece și a dezvăluit că a rămas însărcinată la doar două săptămâni după ce și-a propus acest lucru. Soțul ei este la fel de nerăbdător ca ea să-și țină copilul în brațe.

ADVERTISEMENT

Emily Burghelea și-a anunțat sarcina la începutul acestui an, după ce bloggerițele Diana Enciu și Sînziana Iacob au făcut același lucru.