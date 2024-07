Emily Burghelea, dezvăluiri emoționante după ce a fost la un pas de moarte. Ce simbolizează panglica pe care o poartă la gât: „Nu am mânie”

Emily Burghelea renaște pe zi ce trece după accidentul înfiorător din care a ieșit cu sechele, care a avut loc la finalul lunii iunie în Mauritius. Vedeta de la Vorbește lumea a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, ce reprezintă panglica pe care o poartă la gât. Este un obiect de care nu se poate dezlipi. A povestit, de asemenea, și cum se simte acum în urma unei operații pe care a suferit-o, fiind nevoită să trăiască cu o tijă metalică în cap.

Emily Burghelea, noi detalii despre starea ei de sănătate după accidentul cumplit din Mauritius

Ce e mai rău tindem să credem că a trecut, căci dă semne de recuperare. Cel mai important lucru e că are toată familia alături de ea. Emily Burghelea ne-a spus că speră ca lucrurile să evolueze în bine, cât mai repede.

Cel mai greu pentru ea în acest moment este să suporte tija metalică în cap. Ne spune că e o senzație destul de ciudată să suporte ”unicornul”. Emily merge în fiecare zi la medic, la controale, pentru a vedea cum evoluează starea ei de sănătate, după ce s-a ales cu răni serioase și mai multe fracturi faciale.

În momentul accidentului, în drum spre aeroportul din Mauritius, Emily se afla în mașină cu nașa ei când autovehiculul a intrat într-un TIR aflat pe o șosea neiluminată. a încercat să o salveze pe nașă și să iasă din mașină. S-a izbit cu fața de parbriz, trecând la o secundă de ce putea fi mai rău.

Ce reprezintă panglica pe care vedeta o poartă la gât: „Nu am mânie deloc, ci doar multă recunoștință că am rămas în viață”

Imediat după ce a revenit în țară, a mers la spital pentru a afla ce are de făcut de acum înainte. Un lucru care a atras atenția tuturor, dincolo de rănile extrem de grave, vizibile, de la nivelul feței, este accesoriul pe care îl poartă în permanență la gât.

Emily a explicat, pentru FANATIK, ce însemnătate are și de ce e atât de specială acea panglică pentru ea. Este un obiect care îi dă putere. Respectiva panglică a fost atinsă de Brâul Maicii Domnului de către un preot de la Muntele Athos.

„Este Brâul Maicii Domnului. L-am primit de la preot, e de la Muntele Athos. Panglica a fost atinsă personal de un preot de Brâul Maicii Domnului de acolo, de la Athos. În sunt recunoscătoare lui Dumnezeu în fiecare secundă pentru că sunt în viață. Nu am mânie deloc. Am doar multă recunoștință pentru că am rămas în viață după cumpăna asta. Fără duhovnicul care a venit aproape în fiecare zi la mine mi-ar fi fost mult mai greu să trec peste. M-a ajutat mult credința în toată perioada asta”, a mărturisit, extrem de emoționată, Emily Burghelea, pentru FANATIK.

Vedeta, asaltată cu mesaje frumoase: „Mi se face pielea de găină”

Întrebată dacă mai urmează și alte intervenții chirurgicale după ce i-a fost instalată tija metalică în cap, Emily ne-a precizat în felul următor: „Depinde cum evoluează totul. E în funcție de cum evoluează”.

Blondina ne-a zis că e mai bine acum. În continuare, însă, o doare tot corpul. Dincolo de prezența părinților, a soțului și a celor doi copii minunați pe care i-a adus pe lume, aproape îi sunt și fanii. Emily ne-a zis că e extrem de emoționată de nenumăratele mesaje pe care le-a primit de la cei care o urmăresc în mediul virtual. „Mi se face pielea de găină. Am atâtea mesaje frumoase de la oameni care au avut și ei conștientizări”, ne-a mai declarat ea.