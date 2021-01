Emily Burghelea este însărcinată. De ce și-a ținut sarcina ascunsă

Emily Burghelea este însărcinată pentru prima oară, fosta asistentă de la „Acces Direct” dând marea veste pe rețelele de socializare. Blondina a ținut sarcina secretă timp de 7 luni, precizând și care a fost motivul pentru care a luat această decizie.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a preferat să țină sarcină ascunsă din cauza superstițiilor, dar și pentru că este genul de persoană care crede foarte mult în energii. Tânăra a așteptat ca totul să fie în regulă cu bebelușul, apoi a împărtășit vestea cu toți fanii săi.

Vedeta este extrem de fericită de când a aflat că va deveni mamă, precizând că iubitul ei Andrei este topit după bebelușul care crește în pântece. Emily Burghelea a povestit și cum a aflat că este însărcinată, dezvăluind că a rămas gravidă la numai 2 săptămâni după ce și-a propus asta.

Emily Burghelea este însărcinată în 7 luni. Blondina a ținut totul secret

„Am aflat patru săptămâni. Făceam un live pe Youtube cu două prietene, în timp ce găteam mi s-a făcut rău. Ele m-au întrebat în glumă dacă sunt însărcinată, fără să știe că noi chiar lucrăm la asta.

Am mustăcit, am închis live-ul, m-am dus să-mi fac testul și am aflat vestea cea mare. A fost extrem de emoționant. Mi s-au tăiat efectiv picioarele.

Andrei este înnebunit, cred că va fi un tătic foarte responsabil. Vorbește cu bebelușul în fiecare seară, este topit! Îmi spune că este tot ce și-a putut dori vreodată”, a povestit Emily Burghelea pe contul de Instagram.

Fosta asistentă de televiziune a intrat în trimestrul trei, declarând că sarcina decurge foarte bine. Blondina nu s-a confruntat cu stări de greață sau alte probleme specifice femeilor însărcinate, fiind foarte activă în continuare. De altfel, la 6 luni era pe pârtie.

Vedeta este foarte pretențioasă la mâncare, dar cu toate acestea susține că nu a avut pofte de gravidă. Emily Burghelea a luat în greutate 7 kilograme până acum, lucru care nu se observă mai deloc, dacă este să ne luăm după imaginile din online.

Tânăra este într-o formă fizică de invidiat, în ciuda faptului că burtica de gravidă este una rotunjoară. Blondina nu a precizat care este sexul copilului, însă internauții și-au dat cu părerea de când au aflat că vedeta este însărcinată pentru prima dată.

Emily Burghelea nu este singura vedetă din showbiz-ul autohton care și-a anunțat sarcina la început de an, printre acestea numărându-se bloggerițele Sânziana Maria Iacob și Diana Enciu.