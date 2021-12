Emily Burghelea, de urgență la spital: „Îmi e foarte rău. Nu pot să mă gândesc la nimic”

Emily Burghelea nu trece printr-o perioadă tocmai bună. Vedetei i s-a făcut rău și a ajuns la spital, unde a fost pusă pe perfuzii.

Fashionista susține că îi este atât de rău încât nu mai poate să se concentreze la nimic. Se roagă neîncetat să scape de acest calvar și speră să afle care este cauza problemelor sale de sănătate.

Emily Burghelea a vorbit în exclusivitate cu FANATIK la scurt timp după ce a ieșit din spital. Blondina ne-a spus că se simte în continuare rău și că nu a aflat încă motivul pentru care e atât de slăbită.

Emily Burghelea: „Îmi este foarte rău. Nu pot să mă gândesc la nimic”

„Îmi este rău. Îmi este foarte rău. Nu pot să mă gândesc la nimic. Una peste alta, îmi iese și o măsea de minte. Și îm bubuie capul”, a mărturisit Emily Burghelea, pentru FANATIK.

Vedeta de televiziune nu și-a făcut încă analizele, încercând să trateze simptomele cu care se confruntă în acest moment. „Cred că este un combo”, a mai spus Emiliana.

Vedeta ne-a mai spus că speră să își revină cât mai repede, mai ales că se apropie Crăciunul, și cu siguranță va fi unul magic pentru familia ei.

Burghelea a scris și pe contul ei de Instagram despre starea de rău care i-a îngrijorat pe fanii ei. Emily s-a consumat foarte mult în perioada în care fetița ei, Amedea, a fost cam bolnăvioară.

Fetița ei a avut probleme de sănătate recent

Nu a făcut pauză deloc, iar oboseala și-a pus apoi amprenta asupra ei, ajungând ea la spital în cele din urmă.

„Mă resimt după toată oboseala acumulată. Poate nu s-a văzut, dar când Amedea a fost bolnavă, eu am fost terminată. Nu am dormit, nu am mâncat. Apoi am revenit în forță fără să mă odihnesc. Azi am cedat și am ajuns eu la spital”, a scris Emily Burghelea pe .

se dovedește a fi una plină de provocări pentru fosta concurentă de la Bravo, ai stil. Emily Burghelea a devenit mama unei fetițe adorabile, pe care a botezat-o în urmă cu câteva luni.

Blondina a avut parte de sprijin din partea celor care o iubesc. Oamenii dragi ei i-au fost aproape în ultimele luni, cu sfaturi și ajutoare. Cel mai important stâlp de care Emily se poate susține este soțul ei, Andrei.