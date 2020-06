Emily Burghelea lansează un nou atac la adresa Acces direct: „Era normal ca cei de acolo să mușamalizeze bătaia”

Emily Burghelea a început un adevărat război cu cei de la Acces direct. De luni, 15 iunie, numele fostei finaliste de la Bravo, ai stil și ex-asistenta Mirelei Vaida este peste tot, producând o adevărată revoluție în mediul online, cei mai mulți aplaudând-o pentru curajul de care a dat dovadă.

Emily Burghelea: „Dacă era așa, de ce am mai intrat în emisiune luni?”

Fotomodelul a revenit cu un nou mesaj legat de cele întâmplate cu adevărat în spatele ușilor închise și continuă să spună cu vehemență că producătorii emisiunii ascund faptul că Veronica a fost bătută de Viorel, încercând să o facă pe Vulpița să tacă cu orice preț.

După ce aseară a postat un videoclip prezentând câteva dovezi prin care își susține propriul adevăr (faptul că și-a dat demisia și nu a fost demisă, cum a spus prezentatoarea plus captura cu discuția de pe Whatsapp unde una din reporterițele din emisiune recunoaște că se știe că Veronica e bătută, VEZI VIDEO AICI), Emily a revenit cu un mesaj de mulțumire față de toți cei care au susținut-o în aceste zile.

Emily reiterează tot ce a afirmat până acum și demontează argumentul oferit de foștii ei colegi, legat de faptul că ar fi trebuit să plece din cauza grătarului.

„Așa cum v-am spus și ieri, am filmat un clip în care am arătat dovezile ce demonstrează că spun adevărul. Era normal ca cei de acolo să încerce să musamalizeze bătaia și să o facă pe Veronica să tacă cu orice preț. Au spus că din cauza grătarului de sâmbătă m-ar fi dat afară.. dar stai puțin! Dacă era așa, de ce am mai intrat în emisiune luni? Upppps!”, a scris Emiliana pe Instagram.

„V-am prins cu mâța-n sac!”

„V-am prins cu mâța-n sac! Poate că nu am reușit să cuprind toate detaliile în vlog, poate nu este editat perfect, eu nu am o redacție întreagă în spate care să gândească fiecare mișcare… dar eu am ceva ce ei nu au. Am ADEVĂRUL de partea mea. Oamenii care au avut ochi să vadă au văzut, și au înțeles. Nu vă lăsați păcăliți orice ar încerca să spună”, a continuat blondina.

„Vă mulțumesc că sunteți lângă mine. Am mare nevoie de voi. Doar împreună putem schimba ceva! Femeile trebuie să fie încurajate să spună dacă sunt agresate nu să fie constrânse să tacă. Este păcatul lor dacă aleg să facă asta”, a încheiat Emily.

