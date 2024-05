Emily Burghelea, lăsată mască de medici! Ce i s-a depistat: „N-aș fi putut să fac copii, dar i-am făcut”

Emily Burghelea a aflat un lucru de-a dreptul surprinzător în urma unui control medical. Vedeta de la PRO TV a aflat că, în mod normal, nu ar fi putut face copii, asta deși a născut deja doi, o fată și un băiat.

Emily Burghelea a aflat că are ovare polichistice și că nu putea face copii

„Am aflat că am ovare polichistice și am mai aflat că n-aș fi putut să fac copii, dar i-am făcut! I-am făcut, ciudat, nu?

Am fost la o doamnă doctor, să mă verific puțin, am fost la dermatolog, de fapt, și am intrat și la o consultație și i-am spus că nu am o menstruație regulată neapărat și am și acneea asta care, hmmm, na…

Fie vorba între noi, nu mi se pare o chestie așa gravă dacă analizez acum situația. Doamna doctor mi-a zis înainte să mă verifice că am ovare polichistice, că nu pot să fac copii.

Am întrebat-o ce e de făcut. Mi-a zis că trebuie să iau anticoncepționale. Nu prea vreau să iau anticoncepționale”, a dezvăluit Emily Burghelea pe contul ei de Instagram,

Soțul ei o încurajează

că e de părere că puterea gândului are de-a face cu sănătatea organismului. „Tu dacă zici în sinea ta: sunt bolnavă, am ovare polichistice, nu pot să fac copii… Și dacă chestia asta vine și din partea unui specialist, dacă e o chestie întemeiată, tu chiar o să ajungi să ai problema aia”, a completat Emily Burghelea.

Aflată în mașină în timp ce se filma, povestindu-le fanilor ce au auzit urechile ei, a liniștit-o. „Hai, măi, babe, tu chiar crezi că nu poți să faci copii?”, i-a spus Andrei imediat.

Emily a revenit, apoi, pe pagina ei de Instagram cu un text mai amplu, iar fanele sale, în special femeile care se confruntă cu aceeași problemă, au sărit cu comentarii de încurajare.