Emily Burghelea, noi detalii despre a doua sarcină. Vedeta a primit rezultatul sexului bebelușului

Emily Burghelea mai are doar câteva luni până când va aduce pe lume și cel de al doilea copil. Frumoasa blondină a mers de curând să afle sexul bebelușului.

Emily Burghelea a mers la spital să afle sexul bebelușului. Ce a făcut apoi cu rezultatul ecografiei

După control, Emily Burghelea a evitat să se uite pe ecografie. Vrea să aibă parte o surpriză și să fie organizată o petrecere, iar pentru a nu fi tentată să descopere totul înainte, a înmânat plicul cu ecografia apropiaților.

Într-un interviu, fosta asistentă de la ”Acces Direct” a mărturisit că la primul său copil, Amedea, nu s-a putut abține să nu se uite pe rezultat și așa nu s-a mai organizat petrecerea surpriză. De data aceasta, însă, nu vrea să mai repete fapta.

”Cum am ieșit din spital am dat plicul, la Amedea am intenționat să nu știm sexul, dar am ieșit din spital cu plicul și până la mașină l-am desfăcut.

Nu am mai ajuns să îl punem în torpedou, l-am desfăcut direct și am verificat exact ce este și nu am făcut bine. De data asta am zis că dacă tot este al doilea copil…la primul zici că este adrenalina mai mare, la al doilea copil să reușim să ne păstrăm calmul.

Ți-am zis, nu l-am mai băgat în torpedou, l-am dat unor prieteni și se vor ocupa ei de organizat, de baloane. L-am dat unor persoane de încredere.”, a spus Emily Burghelea pentru

Cum se simte Emily Burghelea în a doua sarcină

Vedeta mai are de așteptat, așadar, până ce va afla dacă fiica sa, Amedea, va avea o surioară sau un frățior. Totodată,

Mai mult, dacă la prima sarcină a acumulat kilograme și avea pofte, de această dată a slăbit și uneori mănâncă ”obligată” de soțul său.

”Sunt foarte bine! Nu îmi e rău, nici nu m-am îngrășat, din contră, am slăbit. Nu prea am poftă de mâncare, așa că mănânc doar când îmi este foarte poftă și doar ce am poftă sau mai mănânc obligată de Andrei. Mai am poftele ca o pizza la 00:00”, a mai declarat blondina pentru

. Atunci, și-a adus fetița pe lume, pe cale naturală. Soțul vedetei este Andrei, iar acesta apare mereu în atenția camerelor de luat vederi cu mască și ochelari, pentru a-și proteja identitatea. El este om de afaceri în IT.